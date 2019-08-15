延遲辦案損害當事人權益　前法官俞力華遭免除法官職務

▲桃園地院女法官俞力華嚴重積案，影響當事人權益，司法院職務法庭判決免除法官職務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院前法官俞力華，無故延遲6個月以上的案件高達68件，且多為簡易案件，侵害當事人受充分而有效公平審判的權利，遭監察員彈劾，並送司法院職務法庭懲處。職務法庭15日作出判決，決定免除俞力華的法官職務，轉任其他公職。俞力華去年9月間，就已經請辭獲准。

根據監察院的彈劾文，俞力華原為桃園地院女法官，2008年8月19日起擔任候補法官，2014年5月29日擔任試署法官，2017年4月11日法官合格實授。但她任職法官期間，將依通常程序起訴的103年度矚訴字第16號毒品危害防制條例共同運輸第三級毒品案，於準備程序時，未審酌檢察官起訴罪名法定刑為5年以上有期徒刑之罪，於無合議庭書面裁定前，逕改為簡易程序進行，導致此案自2014年12月30日收案後遲於2017年3月20日終結，其間僅進行調查被告前案資料行為，嚴重違反刑事訴訟法所定的簡易程序相關規定及不當延遲。

此外，監察院也指出，俞力華在2009年至2017年的受理案件中，「無故未接續進行」繼續6個月以上案件高達68件，其中又多以簡易案件居多，尚未能妥善控管所承辦案件進度，也無正當理由延滯案件，有違法官法相關規定，監察院經過審理後，在2018年12月間對於俞力華提出彈劾，並送司法院職務法庭審議。

職務法庭在15日作出判決，認為俞力華確有違失情節，損害人民在司法上的受益權，更侵害當事人受充分而有效公平審判權利，違失事證明確，情節重大。因此判決免除俞力華法官職務，並轉任其他公職。

