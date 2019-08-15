大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

▲大雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局14時50分發布豪雨特報，氣象局提醒，西南風偏強，今（15日）天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區及高雄市平地、屏東縣平地有局部大雨或豪雨，台東山區、南投地區及嘉義、台南平地有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

大雨特報：

南投縣、部分嘉義縣、嘉義市、部分台南市、台東縣

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豪雨特報：

雲林縣、部分嘉義縣、部分台南市、部分高雄市、部分屏東縣

大豪雨特報：

部分高雄市、部分屏東縣



▲豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局資料顯示，今天到15時06分為止，雨量累積第一名為屏東西大武山測站（泰武鄉）的346.5毫米，其次依序是高雄民權（那瑪夏區）290毫米、那瑪夏國中（那瑪夏區）289.5毫米、小林（甲仙區）281毫米、御油山（桃源區）267毫米，嘉義表湖（大埔鄉）251.5毫米，高雄小關山（桃源區）249毫米，屏東新瑪家（瑪家鄉）249毫米，高雄多納林（茂林區）244.5毫米、達卡努瓦（那瑪夏區）241.5毫米。

「又吹強勁西南風，中南部山區連續大雨。」粉絲團「天氣風險 WeatherRisk」在臉書表示，從昨晚開始強西南風軸慢慢往北，今天白天熱區一樣在「台中以南」，但雨勢「山區 > 平地」，水氣也跟著北上，因為風速變強，氣流遇到山脈抬升，原本外海對流移進平地市區的雨勢，變成卡在山區，導致山區的雨不斷累積，市區可能時雨時停；北部及東半部也有些雲飄進來，但是雨並不大，反而是緩和了一下北部的高溫。

「天氣風險 WeatherRisk」進一步指出，今天深夜到明天清晨，中南部要注意強對流將往沿海市區走，周六之前都要留意有較大雨勢發生機會，目前看要等到周日、下周一才有雨停的空檔；下周天氣看來一樣不是很穩定，太平洋高壓仍然是消失無蹤，台灣附近處在低壓帶內，南台灣要完全雨停下來，可能要等1~2個禮拜。