快訊／「大眼柯羅莎」助長西南風！高雄升級豪雨特報9縣市大雨　下周有擾動發展

▲今中南部持續降雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

高雄升級「豪雨特報」！中央氣象局今天（15日）清晨6時35分對中南部10縣市發布豪大雨特報，今高雄市山區有局部大雨或豪雨發生，澎湖及中南部地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。天氣風險公司總經理彭啟明表示，沒想到柯羅莎颱風「眼睛會這麼的大」，雖它不直接影響台灣，但助長今和周五（16日）西南風明顯增強，不穩定度會增高，今到周日（18日）要提高警覺。氣象專家吳德榮則提醒，下周要留意菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象。對此，氣象局預報員陳伊秀指出，下周台灣附近、菲律賓東方海面、南海不排除有小擾動、熱帶系統生成，但會不會變颱風還要觀察。

豪雨特報：高雄市

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氣象局說，今西南風增強，環境風場和局地環流輻合作用會更為顯著，中南部地區在清晨至上午有陣雨或雷雨，並請留意局部大雨或豪雨，其他時間也有斷續降雨，北部及東半部地區維持多雲到晴的天氣，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，北台灣及花東縱谷一帶氣溫可達34至36度間，其他地區29至33度；柯羅莎颱風對台灣無直接影響，但今、周五將影響日本的天氣。

▼今晨0時至清晨6時，降雨集中在台中以南。

▲▼今雨區預報圖。

氣象局提醒，周五、周六西南風增強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；其中周六午後雷雨訊號較強，全台皆要留意短時強降雨、雷擊等現象；氣溫方面，各地高溫都在30度以上，背風側的北台灣及花東縱谷會更高一些，來到34至36度間。

氣象局預報，周日至下周三（21日）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦偶有局部雨，各地仍偏悶熱；下周一（19日）前，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，其中東北角海邊容易有突發性大浪發生，海邊活動請注意安全。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，柯羅莎暴風半徑好大，「沒想到它眼睛會這麼的大」，整個環流影響到東亞，這是滿特殊的颱風；台灣不受到它直接影響，但它也助長今、周五西南風會明顯增強，讓不穩定度會增高、不穩定區域會擴大，周四到周日要提高警覺。

▼吳德榮說，最新歐洲模擬下周三在大季風低壓環流內，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周日西南季風挾帶低層水氣漸增，大氣對流不穩定度漸提高，迎風面有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率，並有連日大量降雨的潛勢；午後對流發展，背風面北部、東半部局部地區偶而也會受到影響。



吳德榮說，下周一、下周二（20日）台灣雖轉偏北風，下周三再轉西南風，但都在季風低壓環流內，大氣不穩定，強降雨的天氣型態還沒結束；另外，在大季風低壓環流內，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，但各國模式模擬並不相同，且皆不斷調整中，需再觀察。

對此，陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，下周台灣附近、菲律賓東方海面到南海是一個大低壓帶，模式模擬不排除裡面有一些小擾動、熱帶系統生成，但會不會變颱風還要觀察。