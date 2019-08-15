快訊／對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣　10縣市豪、大雨特報

高雄升級「豪雨特報」！中央氣象局今天（15日）清晨6時35分對中南部10縣市發布豪大雨特報，今高雄市山區有局部大雨或豪雨發生，澎湖及中南部地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。天氣風險公司總經理彭啟明表示，沒想到柯羅莎颱風「眼睛會這麼的大」，雖它不直接影響台灣，但助長今和周五（16日）西南風明顯增強，不穩定度會增高，今到周日（18日）要提高警覺。氣象專家吳德榮則提醒，下周要留意菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象。對此，氣象局預報員陳伊秀指出，下周台灣附近、菲律賓東方海面、南海不排除有小擾動、熱帶