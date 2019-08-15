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快訊／對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣　10縣市豪、大雨特報

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲南台灣民眾出門要注意行車安全。（資料圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

受到西南風增強影響，台灣中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局持續針對南投縣、部分雲林縣、部分嘉義縣、部分台南市、部分高雄市、部分屏東縣發布豪雨特報，台中市、彰化縣、部分雲林縣、部分嘉義縣、嘉義市、部分台南市、部分高雄市、部分屏東縣、澎湖縣發布大雨特報，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

據氣象局10時最新統計雨量前10名為，177.00 mm 嘉義縣茶山、165.00 mm 高雄市民權、163.00 mm 高雄市小林、162.50 mm 高雄市多納林道、159.00 mm 嘉義縣表湖、155.00 mm 高雄市那瑪夏國中、150.00 mm 高雄市多納(1)、149.00 mm 臺南市大竹坑、148.50 mm 屏東縣尾寮山、146.00 mm 屏東縣新瑪家。

請繼續往下閱讀...

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲豪雨特報。（圖／氣象局）

雷雨編號0151針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。

示警區域
南投縣 竹山鎮
雲林縣 古坑鄉
嘉義市 東區、西區
嘉義縣 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山
臺南市 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、學甲區、將軍區、北門區

雷雨編號0150：針對「嘉義縣、臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。

示警區域
嘉義縣 大埔鄉、阿里山
臺南市 南化區
高雄市 那瑪夏

雷雨編號0149：針對「嘉義縣、臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分止。

示警區域
嘉義縣 大埔鄉、阿里山
臺南市 白河區、東山區、楠西區、南化區
高雄市 甲仙區、那瑪夏

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲南台灣對流旺盛。（圖／氣象局）

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對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣　10縣市豪、大雨特報

關鍵字：大雷雨,氣象局,氣象雲

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