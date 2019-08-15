休學男爬窗行竊！3月內3闖真理大學女宿...「台日韓妹」全受害　下場曝光

▲一名1月才休學的楊姓男子連續闖入女宿行竊被逮。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者戴若涵／新北報導

新北市淡水區真理大學2019年初連續發生3起竊案 ！一名剛休學的楊姓男子潛入「謙遜樓」竊取財物，包括日本、韓國、台灣的女學生都受害，其中日本女大生更因受恐嚇「我殺了你們」，嚇得趕緊休學回國。士林地方法院日前判楊男應執行有期徒刑1年6月，可上訴。

根據判決書，楊男2019年1月14日從真理大學謙遜樓翻牆進入女生宿舍，見到204窗戶未鎖，竟從窗戶侵入，徒手竊取日籍女大生現金2500元。事後女學生還在《Dcard》上爆料，稱他闖入時曾出言恐嚇，「如果妳們跟老師說，我殺了妳們」，嚇得日籍女大生心生畏懼休學回國。

食髓知味的楊男同年1月23日、3月20日再度翻牆進入女宿，分別竊取韓籍女大生及台灣女大生的現金1000元、150元，幾名女大生發覺遭竊，趕緊報警處理。

警方循線逮人，楊男被逮後表示，自己是因經濟上有困難，才會出此下策，並坦承闖入女宿共3次，但矢口否認有對女學生做任何不軌行為，被依竊盜罪送辦。

士林地方法院審理後，依3個踰越牆垣、安全設備侵入住宅竊盜罪，判他應執行有期徒刑1年6月，沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

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