大啖麻竹筍風味餐　盧秀燕：今年跨年晚會首次移至太平

▲▼盧秀燕參觀麻竹筍集貨市場時透露，麻竹筍料理是她的減肥撇步。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府行動市政會議13日到太平區舉行，市長盧秀燕向各里長宣布多項好消息，包括投入14.66億元開闢振文路二期工程等；台中縣市合併後，跨年晚會未曾在屯區舉辦，今年晚會副場將首度移師太平體育場，促進地方盛會，呼應屯區民眾的期待。

盧秀燕表示，過去太平區資源配置比較少，因此她上任後積極推動屯區發展，包括新建新高國小、社會住宅育賢段二期、永億段，還有納骨塔興建工程、74快速道路增設六順橋南入匝道等建設，此外，民眾等待多年的市民大道振文路開闢工程，即將進行的第二期工程已納入預算，編列14.66億元，預計3年完成。

▲盧秀燕表示，今年跨年晚會副場將首度移師太平舉行。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也當場宣布，今年跨年晚會副場將首次移師太平體育場舉辦，她感謝市議員李麗華、賴義鍠等人建議，也呼應了屯區民眾的期待，另外，跨年晚會海線地區雖曾舉辦過，未來也會納入研擬，而原市區則有台灣燈會副燈區和特別的耶誕節活動可以陪伴市民朋友跨年。

會議結束後，盧秀燕與市議員李麗華、太平區農會總幹事余文欽等人，前往竹筍共同運銷集貨市場，瞭解筍農的交貨流程及農民收益情形。

余文欽表示，太平是全國最大的麻竹筍產區，栽種面積達193公頃，年產量為2292公噸，農藥檢驗合格率高達99%以上，今年麻竹筍產量不錯，價格波動不大，沒有受到颱風影響。

接著，盧與當地家政班媽媽們共進午餐，家政媽媽端出多道親手做的創意竹筍料理，包括竹筍粥、筍干控肉、筍香珍寶、金沙麻竹筍等在地美味，品嘗後讚不絕口，直呼「好吃！」

盧秀燕也分享她的減肥食譜，太平麻竹筍對女性減肥最有幫助，卡路里特別低，吃很多會有飽足感，但是不會發胖，還有纖維質，把竹筍切成細粒代替飯，或是混在米裡面一起煮成竹筍飯，配著肉和菜一起吃，非常好吃又有充足營養，還能夠美容，「這是市長的減肥撇步！」