台鐵司機員遭「溜逸輾斃」　同事目擊慘況…他沒熄火拉手煞

▲台鐵台北工務段2018年底發生維修人員被自己駕駛的工程車輾斃意外。（圖為資料照／記者邱忠岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台鐵台北工務段松山道班陳姓司機員，在2018年底駕駛軌道工程車，進入隧道內施工時，好心下車幫同事整理現場，卻因為忘了熄火，也沒拉手剎車，陳男被「溜逸」的工程車撞倒在軌道上再遭輾不治。台鐵和台北工務段段長王兆賢被依業務過失致死罪嫌移送，但台北地檢署調查後認為罪證不足，14日處分不起訴。

▲台北工務段段長王兆賢當時出面說明事發經過，檢察官認為這起意外不能歸咎於他。（圖為資料照／記者曹悅華攝）

這起台鐵火車「溜逸撞擊」首例案發在2018年12月10日上午，40多歲的陳姓司機員駕駛工程維修車和同事一起到華山隧道內施工，陳男的工程車前方還有載具手推平板車，因軌道調整問題，陳男下車到車前幫同事處理時，工程車仍持續行駛，最後陳男在同事的面前遭撞倒並輾過，陳男被緊急送醫，仍在當天中午因傷重宣告不治。

事發後台北市政府勞工局認為交通部台灣鐵路管理局，以及負責基隆到新竹軌道維護等工作的台北工務段段長王兆賢，涉嫌業務過失致死罪，移送台被地檢署偵辦。

但檢察官調查發現，台鐵有發給每名員工安全手冊，上面明確記載司機員下車時要熄火，並且拉起手煞車，平日的教育訓練課程也都有持續宣導，意外起因應是陳姓被害人自己便宜行事所導致，無事證顯示台鐵或王有過失，因此處分不起訴。

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