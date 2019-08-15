台南小媽虐死1歲嬰! 她冷眼：剁一剁丟掉　惡表姊遭判無期徒刑

▲17歲小媽虐死女兒，主謀表姊今被判無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南一名1歲6個月大女嬰疑似因打翻牛奶，慘遭17歲的薛姓小媽媽與其表姊、表姊夫及李姓男子等4人虐死，台南地檢署3月中時認定涉案人等惡性深重，並依殺人罪嫌起訴，而歷經5個月的審理，台南地院15日判小媽媽表姊、李男無期徒刑，而表姊夫則判18年徒刑。

回顧案情，2019年1月15日下午薛女發現女兒體溫下降、眼睛翻吊，且生命跡象微弱，趕緊將她送醫，但經搶救後仍宣告不治，而醫方發現女童身上多處傷口，懷疑是家暴案件，便立即通報警方，才讓4人惡行曝光。

檢方調查，女童未滿1歲半，與母親及其表姊、表姊夫同住，而因不能以言語表達，平時僅能靠哭鬧反應其所求，但也因此讓母親等人失去耐性，開始動手毆打她，甚至還用阻止其夜間入睡，並停止夜間餵食等方式對女童施虐。

檢方表示，薛女、表姊夫婦及李姓友人事後坦承毆打女童，但矢口否認殺人故意。檢方事後勘驗涉案3人與薛女供述及證詞、女童病歷、解剖鑑定報告及相關事證，發現女童長期遭受凌虐，身體多處大面積新舊傷痕與瘀血，甚至還有腦部出血，認定3人有殺人故意。

此外，兒童的身心尚未成熟，因此特別需要被保護與照顧，且應當在幸福、關愛的家庭環境中成長，但薛女等3人卻未善盡同居家庭成員的責任，反而長期施暴，甚至將女童凌虐致死，檢方認為他們惡性深重，因此請求法院除重量處無期徒刑，而台南地院在歷經5個月的審理，15日宣判，小媽媽表姊、李男無期徒刑，並褫奪公權終身，表姊夫則處18年有期徒刑。

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