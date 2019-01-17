高志鵬移監宜蘭監獄　首日心情平和拒絕公開獄中編號

▲民進黨籍立委高志鵬移監的囚車，17日上午10時25分抵達宜蘭監獄，並直接開進戒護區專用車道（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨立委高志鵬因向台中市國產局關說收賄50萬元，犯圖利罪被判4年半定讞，高志鵬聲請非常上訴為由請求暫緩執行，遭檢方駁回後，發監當天神隱，10日新北地檢到高志鵬住處逮人，並送往台北分監，高志鵬移監的囚車於17日上午10時25分抵達宜蘭監獄時，是直接開進戒護區專用車道，移監的高志鵬心情平和，並無特別要求。





高志鵬利用職權向台中市國產局關說收賄50萬元被判刑定讞後，以拖待變不願入監，被新北檢方逮人及暫發監台北分監；17日上午，高志鵬由新北地院警備車移往宜蘭監獄執行，於上午10時25分抵達宜蘭監獄。



宜蘭監獄說，移監的高志鵬心情平和，並無特別要求。經完成包括身體、物品及受刑人別資料確認等例行檢查被安排至新收房，高志鵬同牢房另有3人，其中1人犯貪汙罪、1人槍砲罪、另1名是犯傷害罪。



獄方表示，獄方會先請新收人犯簽署收容人資料開放查詢意願調查表，但高志鵬簽署不同意，故無法提供包括其獄中編號、刑期、罪名與出監時間等個人資料。另，17日的午餐是高志鵬移監後第一餐，菜色包括香菇油飯、芹菜貢丸湯及白菜滷。而17日至中午，無人申請與高志鵬會客。

▲17日的午餐是高志鵬移監宜蘭監獄後第一餐，菜色包括香菇油飯、芹菜貢丸湯及白菜滷等。（圖／記者游芳男翻攝）



獄方指出，申請移監有一定規定及條件，因宜蘭監獄收容新北地檢署指揮執行3年以上有期徒刑受刑人，高志鵬被判4年半，符合此條件。