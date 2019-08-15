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最高罰5600元！林口交流道科技執法　駕駛犯3大忌秒吃紅單

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▲林口交流道科技執法上路，駕駛人只要未保持路口淨空就會吃上罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口交流道科技執法上路，未依照標線行駛同樣也在執法範圍內。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

國道一號林口41A交流道位於新北市林口區、桃園市龜山區交界，因下匝道後時常發生駕駛人停等在路口等待左轉，導致交通堵塞的狀況，新北警方15日啟用4組智慧攝影機及2支闖紅燈照相取締設備，未來將配合號誌辨識「未保持路口淨空」、「未依標誌標線行駛」及「闖紅燈」之違規車輛並錄影拍照取締，透過科技執法確保交通秩序。

位在文化一路和八德路的林口交流道，因為與平面車流交織，時常因下匝道左轉文化一路（往龜山方向）的儲車空間不足，導致駕駛人常停於路口等待左轉，號誌變換時未能及時通過保持路口淨空，造成交通回堵，警方及義交為維持路口順暢，也必須冒險在車陣間穿梭。

為了改善該路口的交通違規情形，新北警建置科技執法設備，15日啟動建置完成的4組智慧攝影機及2支固定式闖紅燈照相取締設備，透過影像偵測技術紀錄車輛行駛軌跡，配合路口號誌辨識「未保持路口淨空」、「未依標誌標線行駛」及「闖紅燈」之違規車輛並錄影拍照取締。

▼路口已架設智慧攝影機。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼林口交流道科技執法上路，駕駛人只要未保持路口淨空就會吃上罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北警方已在路口設置警告牌面，交通局也在路口劃設黃網線，提醒駕駛依號誌及標誌行駛及勿占用路口停等，違者將依「道路交通管理處罰條例」第48條、第53條及第58條，處新臺幣600元至5400元罰鍰。

新北警強調，「取締為手段非目的！」希望透過科技執法促使駕駛人主動遵守交通法規降低傷亡，維護民眾生命財產安全；未來將持續針對各項重點違規項目進行取締；而科技設備的建置目的在於使警力更彈性靈活運用及減少因違規造成壅塞的社會成本，並不在於透過執法設備增加警方違規取締案件數量，提醒民眾「路口淨空，回家暢通」，用路人共同遵守交通規則，方能打造安全、暢通的道路環境。

▼若未保持路口淨空就會吃上罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口交流道科技執法上路，駕駛人只要未保持路口淨空就會吃上罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼林口交流道匝道口詳細科技執法規劃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口交流道科技執法上路，駕駛人只要未保持路口淨空就會吃上罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：林口,交流道,科技執法,路口淨空

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