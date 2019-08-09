「高雄式左轉」終結者來了 　LED看板秀「違規車號」難逃法眼

▲▼高雄式左轉屢見不鮮，目前已設置LED看版與影像系統加強取締。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



記者洪正達、吳奕靖／高雄報導

許多民眾已習慣「高雄式左轉」的騎車方式，最近就有網友上批踢踢爆料，表示在高市中華路、時代大道路口以及中華路、正勤路口將增設錄影執法系統，並搭配車牌掃描設備，只要有騎士違規便會將車牌號碼顯示在LED螢幕上，提醒用路人不要硬闖，若仍無視違規，警方也會根據影像資料逕行舉發，這個爆料消息也已經獲得證實。

前鎮分局交通組表示，這個網路訊息「是真的」，設置錄影取締的兩個路口常有民眾違規左轉，從統計數據來看，2019年上半年，在中華、正勤路口取締「未依規定兩段式左轉」已達473件，中華、時代大道口為284件，有鑑於這兩處路口已成為前鎮分局的違規冠軍，日前與交通局進行會勘後，決定設置取締系統，希望短時間能讓民眾遵守交通規則。

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警方也說，只要違規左轉，這兩處LED看板就會顯示違規車號，希望駕駛不要硬闖，這麼一來也讓過馬路的行人知道哪台機車要違規，讓機車駕駛之而退，也希望終止高雄式左轉的亂象，不過雖系統已建置完畢，由於尚未驗收，也不曉得何時啟用，但未來若被取締，可依《道路交通管理處罰條例》48條1項2款，汽車駕駛人轉彎或變換車道時不依標誌、標線、號誌指示，處新臺幣600元罰鍰．別貪圖多等一個紅綠燈的方便而瘦了荷包。

不過，由於這項新的取締措施尚未發布，仍有許多機車騎士違規左轉，《ETtoday新聞雲》記者前往察看後，發現高雄式左轉情形仍然屢見不顯鮮，不到10分鐘已經有2輛機車違規，看來要看緊荷包之前，也要遵守交通規則才是上上策。