香港商界連署指責暴力行為影響經濟　支持警察嚴正執法

▲香港反送中示威遊行，警方用催淚彈驅趕示威民眾。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

香港反送中事件自六月以來持續進行中，香港經濟遭受到最大的破壞。根據香港《多維新聞》報導，多名香港商界知名人士陸續發聲明表示，暴力事件越演越激烈，嚴重影響香港經濟發展，希望各界共同「止暴制亂」。聲明稿中包含香港「四大家族」，分別為長和、恆基、新鴻基、新世界，由於他們在香港為主要地產商的特殊地位，他們的聲明或許會遭到民眾的反感。

中國全國政協原常委、九龍倉集團原主席吳光正公開發表文章，這兩周，香港出現不少暴力事件，令市民感到恐懼。現時的「五求」運動實質是與中央爭權，企圖修改基本法，改全國人大常委會，8月31日將會做出決定，逼出政改使反對方能掌控立法會，似乎這些才是現在仍不收手的陰謀以及最終目的。他進一步表示，「反暴力是香港眼前最危急且唯一的一大訴求。」

新世界發展有限公司主席鄭家純表示，任何訴求最終要以「市民安居樂業」為依歸，持續的對抗或暴力不但無法解決現況，更影響到社會各階層人民的生計，難以估計將來的後遺症有多大。他呼籲各界，「支持警察嚴正執法，共同止暴制亂，盡快讓社會恢復秩序。」

恆基兆業地產有限公司聯席主席、全國工商聯副主席李家傑表示，持續的亂局已經讓香港陷入外憂內患的境地。如果精技垮了，需要漫長的重建及恢復，失去的不是幾個月時間，將會是好幾代人未來的發展。他說，「我們都有責任維護香港這個家，希望廣大市民攜手同心，止暴致亂，讓政府可以改革向前，讓社會重新出發，共建和平、繁榮、有愛的未來。」

新鴻基地產發展有限公司主席郭炳聯表示，近期一連串的暴力及挑戰法治的行為，已經破壞香港經濟，嚴重影響市民，希望示威者停止暴力回歸理性，只有溝通，才能為香港到出路。他說「一國兩制是香港成功的基石和賴以繁榮的支柱，絕不能讓暴力行為損害香港的根基，支持特區行政長官及特區政府依法施政，支持警方維護法治，盡快恢復社會秩序，讓受傷的經濟盡快恢復，保持安定繁榮。」

另外，41家地產集團13日也發表連署聲明，聯署集團包括華懋置業、恒隆地產、香港置地物業、合和實業、希慎興業、鷹君、麗新、信德集團、信和置業、太古地產、會德豐地產等公司。強烈譴責不斷惡化的暴力行為和破壞事件，支持行政長官林鄭月娥和特區政府，警察應該嚴正執法、止暴制亂，維持社會秩序。