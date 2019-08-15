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抗爭2個月動搖香港經濟　他夜逛尖沙咀嘆「幾乎沒車、沒行人」

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記者趙蔡州／綜合報導

香港政府修訂《逃犯條例》而引發的衝突已經持續數週，動盪的社會情況也使得當地經濟開始受到影響。資深媒體人王尚智14日就在臉書感嘆，他在香港和朋友吃飯時，發現每天都客滿且必須訂位的餐廳，整晚幾乎都沒客人上門，整條大馬路幾乎沒有行人，「縱使是一向燈火通明的尖沙咀，如今完全是一派冷清。」

王尚智14日在臉書分享香港目前的狀況，描述「實際感受真的挺可怕，香港街頭縱使是一向燈火通明的尖沙咀，如今完全是一派冷清」，他透露14日剛好是每次臨別香港前的好友飯局，但當他在傍晚6時的交通尖峰時間，「飛車穿行九龍最主要的幾條道路，竟然完完全全不塞車。」

▲▼811反送中遊行，各區爆發衝突。（圖／路透）

▲香港政府與示威者的衝突已經持續數週，動盪的社會也使得當地經濟受到影響。（圖／路透社）

王尚智和朋友相約在尖沙咀一家知名餐廳，他說「過去必須提前數天訂位且遲到十分鐘就會被取消訂位」，不料「今晚整個餐廳也就四桌客人到底」，當他們9點多吃飽準備要離開時，看著依舊霓紅燈閃動的街道，如同已經進入子夜一般，「十字路口等待紅燈的路人竟不到10人。」

回程時看著街道如此蕭條的場景，他感嘆，當時車上在香港住了40年、20年、10年的3人異口同聲地說：「就這一個月，香港怎麼變成了這樣？」

▲▼香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

▲原PO一名在香港住了40年的朋友感嘆「就這一個月，香港怎麼變成了這樣。」（圖／路透）

香港旅遊局官員14日表示，香港7月、8月觀光的總體收入，相較去年同期大跌83％，已經跌破了當年SARS時的最低水平。「特別是這幾天『機場抗爭』事件，大量班機停飛直接影響了外來入境人數，讓已經風雨飄搖的香港旅遊觀光，再補上最嚴重的一刀。」

他感嘆「正在專心緊盯香港市況萎縮的不只是政府官員，「海港城的辦公大廈樓下名牌商場，長年觀光客採買熱鬧非凡，如今每一家店每天都是門可羅雀，最多小貓兩三隻也都是在地廣東話口音」，「那些每個月店租就要十多萬港幣的商家，該如何承擔。」

他認為如果衝突已經開始影響香港的基層民眾生計，「一旦繼續更加嚴重，將會是這一波反送中運動，關於支持、反對勢力出現黃金交叉的轉捩點」，「縱使這次街頭運動的立意目標夠高、死皮賴臉的特首林鄭確實罪該萬死，可一旦長期而往『不顧別人生計死活』，相信也還是會來到豬羊變色的窘境時刻。」

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲香港機場示威者與警方發生衝突。（圖／路透社）

拿出過去的「佔中運動」做為例子，他說「當年佔中運動之所以在一個轉折點開始快速消退，最主要的原因即是對銅鑼灣、金鐘、旺角一帶長期抗爭的地點，最終『訴求失焦、無力退場、且太過影響民生交通』，而終於讓香港民眾從多數支持轉為多數嫌棄。」

他認為，「今後（香港）最大的危機是，街頭或機場的抗爭對峙一旦擦槍走火，『走向更激烈的暴力對抗』，如今也隱約有不安的發展態勢」，他的香港朋友也不禁感嘆，「你們台灣再怎樣，也就是想要搶權力的那一小批人亂呀亂的，台灣現在可比香港安定簡單多了。」。

最後，他有感而發說，「突然覺得明天一早班機回台北，第一次有一種莫名其妙『幸福歸航』的運氣感。」

【文章獲媒體人王尚智授權轉載使用，全文請點此】

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