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台南出現高度疑似本土登革熱病例　需經2次採血研判！

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▲台南地區持續大雨或豪雨，登革熱防治中心再次籲請民眾，把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區持續大雨或豪雨，登革熱防治中心再次籲請民眾，把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市截至8月14日確診本土登革熱病例數18例，境外移入登革熱病例數27例，其中13日新增1例高度疑似本土登革熱病例，需8月24日2次抽血判定。

登革熱防治中心指出，該高度疑似病例為30多歲男子，居住地於東區大同里，8月10日出現肌肉關節酸痛及發燒症狀，曾二度至診所就醫，流感快篩為陰性，8月13日發現左腿有紅疹紫斑情形。病例主動至東區衛生所檢驗登革熱快篩為陽性，於同日夜間檢驗中心報告為NS1+、IgM+、IgG-、PCR-，判定須在8月24日二次採血，個案現住院治療中。

▲台南地區持續大雨或豪雨，登革熱防治中心再次籲請民眾，把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案姐居住於高雄市，於8月13日下午登革熱確診且住院中。同住其餘3人經快篩皆為陰性且無症狀。8月10日已針對個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治措施，今天並規劃進行擴大孳生源清除。

受颱風過後西南氣流影響，台南地區持續會有大雨或豪雨發生，淹水地區泡過水或解凍過久的食物請勿食用，居家環境則可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；器具表面或手部亦可用75％酒精含量噴霧液噴霧消毒。

台南市登革熱防治中心再次籲請民眾，把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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關鍵字：台南,本土登革熱,採血

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