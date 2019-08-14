台南水災老嫗受困水中　警徒步背負平安脫險

▲台南市歸仁分局員警，背負老婦徒步涉水脫困，帶至所內安置，深獲當事人及家屬感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

0813台南豪大雨，各地淹水嚴重，台南市歸仁分局員警於13日凌晨因超大豪雨，執行轄內路段嚴重淹水封鎖警戒時，聽聞一戶民宅內有1名殘障老婦及外籍看護在床上呼救，員警前往查處，並立即背負老婦徒步涉水脫困，帶至所內安置，深獲當事人及家屬感激。

歸仁分局仁德分駐所所長江俊億與巡佐李璧池，於8月13日凌晨4時50分許，因超大豪雨致轄內中正路與中山路路段因水深及腰，嚴重影響民眾行車與路人安全，江等2員率領所內同仁至轄內各路段執行封鎖警戒與交通疏導，在徒步行經中山路618號前，聽聞屋內有人在呼喊救命。

員警便進入屋內查看，看見屋內有1名老婦人（殘障無法行走）與1名外勞在床上呼喊，因水勢過大過深，員警為免憾事發生，便立即背負老婦人涉水脫困，送至所內安置，並立即通知家屬到所內陪同，家屬得知警方之積極善心舉動表達萬分感謝，也再三感謝警方熱心協助。

歸仁分局指出，員警冒險涉水搶救受困民眾，救人為先，保護民眾為警察應有之使命，充分發揮「人飢己飢、人溺已溺」精神，無愧為人民保母，英勇事蹟深獲當事人及家屬感激。