台南3連霸里長涉走私！偷藏「215隻」食蛇龜　黑歷史曝淪慣犯...檢聲押獲准

▲黃俊策涉走私案遭羈押。（圖／翻攝黃俊策臉書）

突發中心／綜合報導

南部分署第11岸巡隊2019年5月底，獲破一起偷渡客及保育類動物「食蛇龜」的走私案，而檢方調查後，赫然發現台南市安平區金城里里長黃俊策也牽涉其中，但他矢口否認犯案，其他相關人員則都已坦承，檢方遂依藏匿人犯、野生動物保育法及違反移民法等罪向台南地院聲押聲請羈押獲准。

黃俊策是蟬連三屆的金城里長，他還曾有意代表民進黨角逐台南市第三屆直轄市議員，但最後因為財力問題，而選擇退出。據了解，黃俊策在1990年代以走私非法槍枝起家，還曾因此入獄服刑，而外傳他好賭，欠下了大批賭債，才因此屢屢犯案。

然而，這次被查出涉案的走私案件，發生在2019年5月21日，當時第11岸巡隊在「春」字號漁船報關出港時，安檢人員登船檢查，發覺李姓船長神色異常即察覺有異，立刻實施人員身分核對及安全檢查，並於船艙內部發現可疑網具，移除後發現2名男女藏匿於艙口內並利用漁網掩蔽，意圖規避檢查偷渡出境。

同時，海巡人員還在「春」船後方發現可疑密艙入口，安檢人員將夾板掀開後發現保育類動物食蛇龜215隻，因罪證確鑿，即由第11岸巡隊依法將船長等6員移送至台南地檢署偵辦，另將食蛇龜交由農委會林務局帶回。

檢方在調查期間發現，「春吉8」漁船是走私常客，2018年6月底走私4公噸黃魚，檢方當時介入調查，並向上追查幕後主使者，赫然發現黃俊策是合夥人，再加上所有相關涉案人也都指稱他涉案，因此9日拘提他到案說明，但他對於犯行矢口否認，才向法官聲請羈押獲准。