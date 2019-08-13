洪秀柱戰台南「一中同表」信念不變　願與王定宇辯論兩岸議題

▲洪秀柱、王定宇。（圖／記者林敬旻攝、ETtoday攝影中心）

記者楊蕓／台北報導

前國民黨主席洪秀柱日前表態將投入艱困選區、台南第六選區立委選舉，對決民進黨現任立委王定宇，她13日接受《POP撞新聞》專訪時，表示自己「一中同表」的信念一路走來始終如一，也不畏懼與王定宇論辯兩岸議題，「這將是很有趣的一戰。」

台南市第六選區選民結構綠大於藍，2016年王定宇拿下15萬3千多票，國民黨派出林易煌則僅有5萬多票，相差10萬票，可說是「綠到出汁」。洪秀柱表示，大家都說台南「一片綠」，但那裡不是沒有我們的支持者，如果因為很綠就不願意去散播種子，這是不對的。

洪秀柱認為，現在國民黨局勢已經不像九合一選舉時，可以挾勝利的氣氛贏得2020，「很多地方都沒有人出來選，似乎有點懼戰的樣子」，她認為之所以會有那麼綠的地方，就是因為平時疏於耕耘，地方民眾對國民黨的觀感需要改變，「既然如此就來戰一戰吧！」她也強調，如果參選只是為了要爭立法院的位置，大可以選在「最順手」的地方來選，而不是投入艱困選區。

面對強勁對手王定宇，洪秀柱認為「這是很有趣的一戰」，他是獨派，而我在一般人觀念裡認為是統派，「其實我是中華民國憲法派，也不畏懼跟王定宇論辯兩岸議題。」

▲洪秀柱接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

被問及兩岸論述是否仍維持過去的「一中同表」，洪秀柱表示，自己一路走來始終如一，堅持的信念不會改變。然而，面對所謂的「抹紅」她感到遺憾，認為只因為支持統一就都被說成是紅色的，相當幼稚，「要不要看中華民國憲法怎麼寫的？國家未來路線方向是什麼，憲法講得很清楚。」

洪秀柱接著批評，國民黨為了選票人云亦云，放棄自己的路線，她強調，可以失去一時的版圖和席次，但不可以失去核心價值，「更不該失去黨的靈魂」，國民黨長期在模糊、放棄、妥協自己的理想，外界認為你是錯的、你也跟著人云亦云，總是為了選票去迎合短視近利，「長期下來人家不知道黨的核心價值是什麼？」導致沒有盡到宣揚理念、教育群眾的作用。