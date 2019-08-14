富商獄內自殺…紐約典獄長調「地區辦公室」2人員停職　不排除再擴大懲處

▲艾普斯坦被關押的紐約曼哈頓大都會看守所。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前在獄中自殺身亡，美國司法部與聯邦調查局正在進行相關調查，目前已有2名相關人員遭停職處分，典獄長也被調職。司法部長巴爾（William Barr）表示，監獄內存在「重大違規行為」，對於獄內人員無法確實保護囚犯人身安全，感到非常震驚與憤怒。

美國司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）表示，紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）的典獄長恩迪亞納（Lamine N'diaye）已被轉調至美國聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）的地區辦公室，另外兩名監獄看守員也被停職，並且會視情況需要，採取更多行動。司法部長巴爾也下令，即便艾普斯坦已經死亡，但他所涉及的案件必須繼續調查。

▲艾普斯坦10日在獄內自殺身亡。（圖／路透）



艾普斯坦10日早上在牢房內上吊身亡，然而他上個月就曾被發現倒在地板上，陷入半昏迷狀態，出院後被轉移到監獄內的「自殺預防室」（Suicide Prevention Room），短短5天後就被排除在自殺監控名單外，並移往有額外安全措施、與其他監獄設施分開的特殊牢房（Special Housing Unit），獨自關押。

知情人士向CNN透露，對於安置在特殊牢房的犯人，警衛除了每9分鐘必須巡視一次外，每30分鐘就需檢查一次犯人的狀態。不過這項程序並未徹夜執行，艾普斯坦被發現死亡時，並無人在周圍看管。知情人士指出，若是警衛沒有按時檢查，甚至偽造文書的話，有可能面臨刑事起訴。

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