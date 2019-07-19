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民主基金會民調／8成民眾促管制假消息　5成7願為台獨而戰

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▲▼台灣民主基金會舉辦「2019台灣民主價值與治理」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲台灣民主基金會舉辦「2019台灣民主價值與治理」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣民主基金會19日公布「2019台灣民主價值與治理」最新民調，民調顯示有94.2%的民眾認為假消息將直接危害台灣民主政治的發展，80.5%民眾則認為政府應適度管理假消息。另外，若因為台灣宣布獨立導致中國大陸以武力攻打台灣，則有57.4%受訪者願意為保衛台灣而戰。

此民調由政治大學選舉研究中心邀請台北大學公行系劉嘉薇教授、世新大學行管系莊文忠教授，以及政治大學研究中心游清鑫研究員共同設計問卷，訪問期間為108年4月11日至4月16日，調查方法結合「家用電話」及「手機」進行。家用電話以台灣地區（不含金門、馬祖）年滿20歲以上之成年人為受訪對象，以中華電信住宅電話號碼簿為母體；手機部分則根據國家通訊委員會資料，並使用各大電信業者提供之門號數目決定比例隨機抽出。

調查回收有效樣本為1241份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.93％，在訪問期間前三天實施前施以確認題目信度與效度，在3417接通家用電話中完成942通訪問，以及743接通手機電話中完成320通訪問，家用電話樣本與手機樣本合併後就性別、年齡、教育程度、地區加權，一共成功取得1241份樣本。

在「民主態度」方面，民調結果顯示有72.9%同意「民主也許會有問題，但還是一個最好的制度」，不同意則有12.7%；有39.4%對於目前台灣民主政治施行情形滿意，不滿意則有52.5%。另外，有43.1%民眾對台灣民主政治未來的發展表示樂觀，持悲觀態度的則有43.6％。

「假消息影響」部分，有68.7%受訪者認為「假消息會影響自己對公共事務的判斷」，認為不會則有27.2%；有高達91.7受訪者認為「假消息會影響其他民眾對公共事務的判斷」，認為不會僅占2.9%。

對於假消息造成危害方面，有高達94.2%受訪者認為「假消息將危害台灣民主政治的發展」，僅1.6%認為幾乎沒有；另外，有80.5%受訪者認為政府應適度管理假消息，認為不應該者則有14.3％。

此外，在「民主防衛」部分，若因為台灣宣布獨立導致中國大陸以武力攻大台灣，有57.4%受訪者願意為保衛台灣而戰，不願意者則為31%；若中國大陸為了統一對台灣使用武力，有68.2%受訪者願意為保衛台灣而戰，不願意則為20.5％。

中研院社會研究所研究員林宗弘指出，綜合瑞典哥登堡大學評分，台灣是全世界遭受到假新聞攻擊最嚴重的國家，這與鄰國很強的網路管制有關，因為「鄰國有越強的網路管制，鄰近國家被假新聞攻擊的機率就越上升」，假使中國大陸對網路的管制越強，周邊國家與地區包括台灣、香港、越南、蒙古就越容易遭受攻擊。

台灣民主基金會執行長廖福特則表示，經過交叉分析，20到29歲的年輕人對於台灣的民主防衛更為積極，台灣人普遍對民主防衛的決心更加堅強，並沒有因為假消息的氾濫而降低民主防衛的決心。

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關鍵字：台灣民主基金會,民調,假新聞,假消息,廖福特,林宗弘

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