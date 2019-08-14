　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

防範豪雨災後疫病發生　動保處發放消毒藥劑並加強畜牧場消毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市動保處發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市8月13日下起豪大雨，強降雨造成仁德、永康及歸仁等區域多處積淹水，該區域部分畜禽場也有淹水或積水情形，為防範水災後畜禽疫病之發生，動保處已即刻派員輔導業者注意災後畜禽保健工作，並於14日發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。

▲台南市動保處發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，防疫人員均隨時掌握畜禽場的受災情形，豪大雨過後造成畜禽舍內濕度高，飼料、墊料潮濕及通風不良容易引發動物疾病。為防範感染黴菌、細菌、寄生蟲及其他相關疾病，動保處提醒畜禽業者需特別加強畜牧場之清潔消毒及疾病預防工作，在天氣劇烈變化時易造成動物緊迫，可適時給予畜禽補充營養，調整畜禽舍之通風及排水設備，並加強生物安全措施。

▲台南市動保處發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部於本周仍會有短時強降雨發生，動保處呼籲，這段期間業者需加強畜禽舍消毒及落實生物安全防疫措施，防範疫病切勿掉以輕心。動保處將持續針對本市畜禽場進行消毒防疫及輔導工作，防範災後動物疫病之發生。

動保處再次提醒畜禽業者，於災後應每日觀察動物健康狀況，若出現動物異常情形，可立即送檢至動保處（服務專線：06-6323039），以協助疾病診斷及採取必要之防疫措施。

ET快訊
回應打麻將！韓國瑜「就坐下來摸一摸」痛批：國家機器監視我
搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更
韓國瑜度假打麻將！李佳芬證實「兒子韓天+許淑華男友」都在場

關鍵字：動保處,消毒藥劑,畜牧場,消毒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

0813中華醫大淹水　全體動員完成災後復原

新竹縣年度盛事「耕讀生活趣」　四大主題網路報名開始

宜蘭五結水產豐年祭　 捕魚、八卦網、釣蝦及美味海鮮餐等你來

「屏東本事」　文化部金鼎獎推薦優良出版品

防範豪雨災後疫病發生　動保處發放消毒藥劑並加強畜牧場消毒

「山海呼悍」　彩色盤教育基金會傳遞恆春半島人文與美景

中央大學「環境永續發展管理專班」　11友邦官員跨海當學員

屏東東區扶輪社徵二手相機　幫偏鄉子弟記錄+詮釋故鄉之美

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰款18萬驚醒…來不及

7年級化工廠技術師林東詳　轉型種有機秋葵有一套

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

0813中華醫大淹水　全體動員完成災後復原

新竹縣年度盛事「耕讀生活趣」　四大主題網路報名開始

宜蘭五結水產豐年祭　 捕魚、八卦網、釣蝦及美味海鮮餐等你來

「屏東本事」　文化部金鼎獎推薦優良出版品

防範豪雨災後疫病發生　動保處發放消毒藥劑並加強畜牧場消毒

「山海呼悍」　彩色盤教育基金會傳遞恆春半島人文與美景

中央大學「環境永續發展管理專班」　11友邦官員跨海當學員

屏東東區扶輪社徵二手相機　幫偏鄉子弟記錄+詮釋故鄉之美

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰款18萬驚醒…來不及

7年級化工廠技術師林東詳　轉型種有機秋葵有一套

21日再開中執會　民進黨：兩次中執會解決艱困選區

世羽賽／女雙搭許雅晴要減少關鍵失誤　胡綾芳：要更信自己

沐浴走光被截圖威脅…美星自曝乳頭照反嗆：只有我能靠自己裸照賺錢！

終於不是泡湯了！水豚帥氣上岸「自帶電子音」　網驚：寶可夢叫法

情趣摩鐵為何都圓床？3點真相一爆驚呆...老司機解鎖：按鈕會轉圈

開這台出去玩超拉風　福斯T-Roc Cabriolet「跨界敞篷車」亮相！

超潮！40包餅乾穿身上　網紅黃小愛變裝「普渡女神」

全機只為他一人飛！　幸運男爽使喚所有空姐享超夢幻服務

慰安婦追思會　馬英九：蔡英文不能逃避慰安婦問題

5歲女童搭扶梯「手臂慘遭捲入」！痛爆趴地哭喊：我要找爸爸…皮膚撕裂了

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

地方熱門新聞

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

女童公園戲玩找不到爸爸哭泣　警..

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰..

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

「我媽媽在家…」男拄步行輔助器..

機車搭載兒童四字訣　金山警加強..

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

台南12區道路橋梁持續封閉　

機車搭載兒童四字訣　瑞芳警加強..

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

台電暑期開辦2019羽球FUN..

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大..

台南「豪雨紫爆大淹水」4區淹水..

更多熱門

相關新聞

領養不棄養！混血女模體驗一日志工

微風國際娛樂旗下台美混血名模書那娜，平時就相當關心動物相關議題，近日偕同經紀攝影團隊，前來體驗北市動物之家平日生活點滴，並與動毛小孩們親切互動，期望能將愛與溫暖傳遞出去，同時也呼籲大家推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」友善動物觀念，一起成為這些孩子的守護天使。

公私協力打擊虐待動物行為

她月經突報到　竟拿快煮壺沸騰帶血內褲清洗　

畜牧場做好疫病防疫及防災工作

新莊咬傷男童是「惡霸犬」　非六大惡犬僅罰3千

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面