防範豪雨災後疫病發生　動保處發放消毒藥劑並加強畜牧場消毒

▲台南市動保處發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市8月13日下起豪大雨，強降雨造成仁德、永康及歸仁等區域多處積淹水，該區域部分畜禽場也有淹水或積水情形，為防範水災後畜禽疫病之發生，動保處已即刻派員輔導業者注意災後畜禽保健工作，並於14日發送消毒藥劑給3區的135場畜牧場，輔導養畜禽戶緊急進行場區消毒，並派遣消毒車加強噴霧消毒工作。

動保處表示，防疫人員均隨時掌握畜禽場的受災情形，豪大雨過後造成畜禽舍內濕度高，飼料、墊料潮濕及通風不良容易引發動物疾病。為防範感染黴菌、細菌、寄生蟲及其他相關疾病，動保處提醒畜禽業者需特別加強畜牧場之清潔消毒及疾病預防工作，在天氣劇烈變化時易造成動物緊迫，可適時給予畜禽補充營養，調整畜禽舍之通風及排水設備，並加強生物安全措施。

南部於本周仍會有短時強降雨發生，動保處呼籲，這段期間業者需加強畜禽舍消毒及落實生物安全防疫措施，防範疫病切勿掉以輕心。動保處將持續針對本市畜禽場進行消毒防疫及輔導工作，防範災後動物疫病之發生。

動保處再次提醒畜禽業者，於災後應每日觀察動物健康狀況，若出現動物異常情形，可立即送檢至動保處（服務專線：06-6323039），以協助疾病診斷及採取必要之防疫措施。