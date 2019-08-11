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她渡假突月經報到　竟拿「飯店快煮壺沸騰帶血內褲」水變咖啡色網全吐！

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▲女子因為月事來沾到內褲，竟丟進飯店快煮壺清洗。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子因為月事來沾到內褲，竟丟進飯店快煮壺清洗。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳亭伃／綜合報導

現在出國的人很多，不少人都會選擇舒適的環境，但不論是到飯店或是民宿，維持乾淨整潔退房，對於業者或清潔人員都是一個尊重。近日一名女網友竟在網路上分享，因為自己出遊剛好碰上月事報到，沒到她竟然拿了房內的快煮壺直接泡進去清洗，照片一公布立刻引來大批網友砲轟。

根據英國《每日郵報》報導，這名女子在「Reddit」上分享，因為自己到澳洲遊玩，沒想到遇到自己月事來拜訪，但卻不小心外漏到內褲上面，有鑑於「經血用熱水比較好清洗消毒」，她竟腦筋一動將整件內褲浸泡在房間內的熱水快煮壺內，甚至開始煮沸，因為這樣「洗和消毒就可以併用」接著拍照下來分享。

不少網友在看到女子分享的照片後，直呼這真的太噁心！更憤怒的表示，這樣之後的客人進去住，要用熱水壺煮水那是多噁心？甚至房務人員也不知道可能就會碰到。

女子分享照片後更寫下「因為沒料到月經會來，所以想到這樣快速清洗的好辦法！是不是很快速又能消毒乾淨！」但其他女網友卻不認為，更建議她其實可以將洗手槽或是浴缸放點熱水直接搓洗，這樣才不會造成別人困擾，「甚至我看到這樣的照片，以後根本不想再用飯店的熱水壺。」

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關鍵字：熱水壺,月經,內褲,沸騰,消毒

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