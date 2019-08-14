影／豪雨1死韓國瑜當晚卻現身「輔選座談會」　藍議員護航：只來15分鐘

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄岡山13日因為大雨成災，一名女騎士不幸落水喪命，對於家屬要提國賠，韓國瑜說「我們一切都遵照法律的程序，我們也尊重家屬，他們本來就應該伸張他自己的權益，這方面市政府的態度一定是接受」，但其實在同一天（13日）晚上，韓國瑜竟出現在高雄第20屆黨代表暨各區幹部輔選座談會，也遭到質疑，對於時間點合不合適？韓國瑜只回應「我們會全力協助女騎士家屬，來面對所有後續的問題」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

對於女騎士在意外中喪生，韓國瑜說大家都非常難過，不過家屬要提國賠，韓國瑜則回應「我們一切都遵照法律的程序，我們也尊重家屬，他們本來就應該伸張他自己的權益，這方面市政府的態度一定是接受，我們先讓檢察官驗屍完畢之後，我們再來決定，要求民政局盡最大力量來協助」。

但在發生意外的當晚，也就是13日晚上，韓國瑜卻出現在高雄第20屆黨代表暨各區幹部輔選座談會，不免引來外界批評，他說「我們昨天有很多民意代表，大家都有交換一下意見有立法委員，有一些市議員、有些里長，還有一些其他的相關的人員」。

▲韓國瑜14日出席高雄第20屆黨代表暨各區幹部輔選座談會 。（圖／翻攝用心打拼許崑源）

至於參加座談會時間點適合嗎？韓國瑜並沒有回應，他說「我們會全力協助女騎士家屬，來面對所有後續的問題，盡可能讓家屬後續事宜不要在煩心」。

而昨天也在場的國民黨高雄市議員邱于軒則說，「其實昨天那場是國民黨高雄市黨部訂的，但是我要強調，市長他來其實講的話就走，他待的時間其實很短，他的演講大概5分鐘，其中3分鐘都在講市政，大概來15分鐘左右」。

但當時場合被爆還有舉手喊凍蒜，對比岡山發生一死意外，會不會覺得此舉不太適合？邱于軒則解釋，「其實因為這個是配合高雄市黨部所做的，所以其實市長是配合高雄市黨部，我承認如果有修正的空間，其實我們也可以去做相對的研討，但是昨天市長來的時間真的非常、非常的短。」