影／韓國瑜「沒打麻將」遭議員爆料打臉！網酸：在玩疊疊樂　王浩宇18字神回

▲ 韓國瑜打麻將正面照曝光，網友怒批「為什麼要說謊」。（圖／翻攝自ETtoday新聞留言）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前指出，上任後就沒再打過麻將，卻遭民進黨高市議員林智鴻透過臉書PO照打臉，並要韓國瑜公開澄清與說明他究竟是「記錯」還是「說謊」？對此，桃園市議員王浩宇則在貼文底下表示，你怎麼會覺得他會誠實？

林智鴻表示，「過年期間，親朋好友聚會打打衛生麻將都是台灣社會常有的事，增進家人間的感情都是人之常情。但韓市長說「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」，這顯然與爆料者所見的事實不符，爆料者看不下去，因此找上我並提供照片與當天的描述，韓市長有必要公開澄清與說明他究竟是『記錯』還是『說謊』？」

▲王浩宇神回應。（圖／翻攝臉書）

貼文一出後，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「他是三缺一被動邀請的，你不可以抺黑他」、「不是啊，他們在玩疊疊樂，只不過是用麻將疊而以，不要計較這麼多啦。」這則貼文也釣出王浩宇的回應：「那就是你的不是了。你怎麼會覺得他會誠實？」。另外，王浩宇的超嗆留言，也引來不少網友回應表示，「我會被你笑翻」、「神回覆」。

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