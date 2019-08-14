陸男被懷疑身份遭百人圍打　英籍記者挺身相護：這已超越了示威

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記者蔡儀潔／綜合報導

香港國際機場13日晚間仍聚集大批抗議民眾，期間，有示威者懷疑一名陸男疑似是公安，且疑似喬裝混入人群，氣得將人團團包圍及毆打。當時在場的英籍記者Richard Scotford抱住被打男子，並叫大家停止，他事後表示，「這已經超越了示威」，雖然亦覺得該男子是公安，但站在人道立場，最後還是決定出手保護他。

綜合港媒報導，一名自稱送機的男子13日晚間7時許被示威者懷疑身份，示威者還宣稱在他的包包找到大陸身份證件，他因此遭到現場上百名示威者包圍毆打、索帶綁手。陸客晚間8點多表示呼吸困難，但醫護人員到場後卻未能將他帶離；陸客晚間10時許昏迷倒地，醫護人員只能先將他扛上擔架、戴上氧氣罩。

▲13日香港機場衝突。（圖／路透社）

同樣在現場的記者Richard Scotford事後受訪表示，「他也許是敵人，但他始終是人，你們不能謀殺他，我們不想傷害他，只是有點肢體接觸，但太多人踢他了，不是一個人在踢，是上百人在踢，人們用棍子打他、踩他的腳，那時我一直抱著他，嘗試阻止那些人，周圍的人尊重我的保護行為，但仍在踢他。」

他接著稱，「即使我願意為香港而死，但這不是戰爭，即使是戰爭，對待戰俘也不是這樣的。大家都知道我理解暴力示威者，但那不是示威，那只是更加升級的暴力，這已經超越了示威。」

Richard Scotford也在臉書發文表示，「這不是一場戰爭，而是革命，示威者對抗整個制度，而非某個個體，我認為很多抗議民眾今晚表現得非常糟糕，但我亦責怪香港員警，當他們在11日的行動中打扮成示威者，然後開始打人和拘捕，一切就改變了，現在所有人的憤怒都處於一觸即發的狀態，充斥了偏執和憤怒。」