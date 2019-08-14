慰安婦追思會　馬英九：蔡英文不能逃避慰安婦問題

▲前總統馬英九指出，民進黨政府對日本慰安婦議題立場非常軟弱，尤其是蔡英文身為第1位女總統，對慰安婦的問題絕對不能逃避，絕對要拿出主張，為慰安婦做更多的事。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九14日上午到台南市參加慰安婦紀念日追思會時指出，民進黨政府對日本慰安婦議題立場非常軟弱，尤其是蔡英文身為第1位女總統，對慰安婦的問題絕對不能逃避，絕對要拿出主張，身為第1位女總統是不是應該為慰安婦做更多的事。

馬英九指出，慰安婦問題不只是民間要關心，政府更要關心，民進黨政府應該具體的幫助慰安婦討公道，要求道歉賠償，選出第一位女總統，難道不應該更應關心女性的權益與保障嗎？他布望蔡英文總統能為慰安婦做更多的事。

對於香港反送中議題，馬英九說大家都非常關注，因香港人民擔心失去免於恐懼的自由，制訂逃犯條例本身並沒有問題，香港人民是擔心香港政府是不是能讓人民有免於恐懼自由，香港情勢繼續發展下去會「萬劫不復」，希望大家坐下來好好談，談出結果，來取代目前的抗爭。

對於國民黨前主席洪秀柱要到台南市參選立委，馬英九表示洪秀柱前主席要到台南參選，是勇氣可佩、志氣可嘉，他會全力支持。另對郭、柯、王會等間題，馬英九則說，國民黨要團結包容為重，儘快讓這些紛爭告一段落，因外界觀感不佳。對國民黨的未來發展，馬九認為只有「團結、奮鬥、救中華民國。嘉堅持立場，讓香港人民政情許多議題立場。