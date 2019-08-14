「郭柯王」週日桃園合體！　柯文哲證實：先公開亮相再談

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰升溫，「郭柯王」結盟的態勢越來越明顯，郭柯王3人也預計於18日在桃園一同出席宗教活動，以公開的形式「自然合體」。對此，柯文哲14日出席內湖區里長座談證實表示，「還是先公開亮相，後面再開始談」。

由功德山寺住持寬如法師主持的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，18日將在桃園巨蛋登場，屆時郭柯王將齊聚現場參加千人祈福活動，三人的座位也被安排在一起，將有自然的互動。

談及與郭台銘、王金平在桃園碰面的議題，柯文哲14日回應，確定了嗎？不曉得，還是要看行程，「還是先公開亮相，後面再開始談」；柯文哲也證實，本來有個行程要去桃園，是沒錯，「反正看下去就對了」。

被問到結束後再闢室聊天？柯文哲表示，「不然公開亮相也不能講話，公開亮相只是亮相，還是要坐下來談一談」。至於為何選在法會見面，柯文哲表示，不曉得，也許剛好大家那天有空。

郭台銘13日受訪時稱，一切以柯文哲的說法為準，對此，柯文哲表示，「不會啦，怎麼會這樣講，所有合作一定是雙方講，怎麼全部我決定，沒有那回事」。

「這等於把責任全部推到我身上」柯文哲強調，合作還是大家坐下來談，應該坐下來談一談，每天在說憂心、憂心，下一步什麼，還是要有一個說法。

另外，柯文哲接受專訪時以孫中山對於主義的3個定義「思想、信仰、力量」為例，稱他與郭台銘在思想階段、還沒到信仰。柯文哲在被問題此事笑說，國中三民主義背太熟，目前應該還是思想的階段，大家討論討論，大家對台灣前途還是憂心，「大家提出的方法能夠符合，就是進入信仰的階段」，人家說草包、菜包，聽起來很傷人，至少對知識份子的感覺是這樣，還是要解決。

對於是否將勸進郭台銘選總統？柯文哲表示，還是會討論啦，還是要找個時間，三個人坐下來好好討論一下。

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）