希拉蕊挺香港示威「為了免於壓迫的自由」　美兩黨推特齊發聲

▲香港機場衝突。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

香港反送中活動持續進行，抗議人士湧入香港機場，與警方發生肢體衝突。除了美國總統川普關注，共和黨、民主黨議員同樣齊力發聲，紛紛透過推特支持示威者；前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）13日也寫道，「香港人民為了免於壓迫的民主、自由，以及他們渴望看見的世界而發聲。願我們與他們站在一起。」

May we all stand in solidarity with the people of Hong Kong as they speak out for democracy, freedom from repression, and a world they long to see. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 13, 2019

除了川普、希拉蕊表達對於香港的關心，多名美國政要也發聲力挺示威者，不分黨派。粉專「US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」則在臉書整理出人員名單，包括民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、民主黨2020總統候選人華倫（Elizabeth Warren）等人，都釋出對抗議群眾的善意。

POLITICO報導，越來越多美國資深議員公開向北京發聲，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）13日表態支持示威者，他寫道美國與香港站在一起。裴洛西上周則承諾推動立法，旨在懲處影響香港自治權的中國官員。

尋求2020民主黨總統參選人的前副總統拜登（Joe Biden）6月曾表示，「我們所有人都必須支持民主的原則以及自由。」報導指出，相較之下，川普對於香港的評論反而比較溫和。

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