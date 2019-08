希拉蕊挺香港示威「為了免於壓迫的自由」　美兩黨推特齊發聲

▲香港機場衝突。(圖/路透社)



記者丁維瑀/綜合報導

香港反送中活動持續進行,抗議人士湧入香港機場,與警方發生肢體衝突。除了美國總統川普關注,共和黨、民主黨議員同樣齊力發聲,紛紛透過推特支持示威者;前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)13日也寫道,「香港人民為了免於壓迫的民主、自由,以及他們渴望看見的世界而發聲。願我們與他們站在一起。」

May we all stand in solidarity with the people of Hong Kong as they speak out for democracy, freedom from repression, and a world they long to see.