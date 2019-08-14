川普轉發「解放軍集結」影片：香港處境超艱難　希望和平解決

記者張方瑀／綜合報導

香港示威警民衝突不斷升溫，美國總統川普（Donald Trump）13日接受媒體訪問時表示，香港處境非常艱難，「希望能夠和平解決，希望沒有人受傷，沒有人被殺。」川普隨後在推特轉發，歐洲議會自由黨團（ALDE）資深顧問柯勞思（Alexandre Krauss）的影片，顯示中國解放軍正在從深圳移動到香港邊境。

▲川普推特轉發解放軍集結影片。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）

川普13日訪問紐澤西州時，在直升機前接受媒體訪問。當記者提及香港問題時，川普援引美國情報機構的訊息表示，解放軍正在香港邊境集結，他呼籲各方保持冷靜，並指出，香港目前的情況相當艱難、棘手，「我認為他會成功，我希望他會成功，為了自由，我希望結果對每個人都好，包含中國在內」、「我希望事情能夠和平解決，沒有人受傷，沒有人被殺。」

▲川普轉發警方前往香港機場的新聞。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）

同時，川普也在推特上發文，除了呼籲各方保持冷靜以外，也感嘆許多人拿香港正在發生的問題來譴責他與美國，「我無法想像這是為什麼。」本月初，川普回應香港問題時使用「暴亂」（Riot）一詞，並指出，「我不曉得中國的態度如何，有些人說在某個時間點中國會出手阻止，但這是香港與中國之間的事，因為香港是中國的一部分，必須自己解決，他們不需要任何建議。」