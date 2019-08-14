戴37萬名錶試射飛彈！人民面臨饑荒　金正恩「藐視制裁」繼續買奢侈品

▲ 金正恩左手戴著萬國錶。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

35年來最嚴重的乾旱造成北韓糧食短缺情況日漸加劇，聯合國糧食及農業組織（FAO）及世界糧食計劃署（WFP）5月曾發表《北韓糧食安全評估》報告指出，北韓糧產量面臨10年來最低潮，急需外部援助。而領導人金正恩日前卻被捕捉到在指導武器試射時，手上戴著價值1萬英鎊（約新台幣37.8萬元）的名錶。

自北韓2006年首度進行核試，聯合國安全理事會通過多項對北韓的制裁決議，禁止奢侈品輸入北韓。但根據北韓官媒《朝中社》7月26日公開的照片，金正恩前一天視察2枚新型短程彈道飛彈試射時，輕扶望遠鏡的左手上卻戴著一支罕見的瑞士頂級鐘錶品牌萬國錶（IWC）男女通用柏濤菲諾（Portofino）自動碗錶。

南韓手錶專家金昌圭（Kim Chang-kyu，音譯）說明，金正恩的手錶錶面比例與錶帶外觀與柏濤菲諾自動碗錶相符，日期視窗的位置及品牌標誌的形狀也相同。英國《每日郵報》指出，這是公然藐視聯合國制裁的行為。

外界大多認為，在制裁限制之下，萬國錶等精品無法進入北韓。但美國一份高級國防報告指出，北韓有一套「複雜的採購模式」，可以滿足其對奢侈品的需求。報告提到，「儘管受到制裁，金氏政權仍透過美國盟國維持其採購能力。」