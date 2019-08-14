影／相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆：這強X吧！

記者林瑩真／編譯

日本時逢盂蘭盆節9天連假，也是國際級的動漫盛典Comic Market（C96）的時期，然而今年共計吸引73萬人來場的C96卻發生事故，一名中國Coser遭到大群攝影師相逼包圍，瘋狂拍攝胸部及裙底。

▲中國Coser在C96被大批攝影師包圍。（圖／翻攝自推特）

C96一名中國Coser在光天化日之下遭到性騷擾，當時該名Coser身穿淺紫色短旗袍，露出一雙修長美腿，更放送雪白雙乳，立刻吸引大批日本攝影師，拿著手機、相機、攝影機就一擁而上，逼得Coser跌坐在地，立刻拿筆記本擋住裙底風光。

「這是我，無論我講了多少次『太近了，請離遠一點』，卻沒有任何人聽勸...謝謝工作人員，若下次又發生類似情況，我會踢掉這些攝影師的相機...（我正在學拳擊）。」Coser事後出面說明，當天真的非常可怕，嚇得她在當場大哭，直到其他人叫來工作人員拯救她。

另外目擊現場的網友則說，Coser多次要求攝影師們後退，但直到Coser被救出時，還有攝影機塞在她的裙底之下。PO文很快被網友轉發討論，「難怪有人說宅宅噁心」、「這根本是被相機強暴吧」、「Coser都哭了！這群攝影師是在拍AV嗎」；另外則有網友提醒，很多人會專門到這種場合拍攝胸部跟跨下，並上網販售，這種攝影師基本不聽人話，若被包圍，外面的人什麼也看不見，根本放任人欺凌，「就像自己跳入飢餓的獸群內一樣」。