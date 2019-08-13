45隻鴨鴨上班潮花103秒過馬路　雙向駕駛全停讓路「沒人按喇叭」

記者黃翊婷／綜合報導

如果在路上遇到45隻鴨子排隊過馬路，該怎麼辦呢？美國緬因州網友拉姆諾（Karen Ramunno）本月7日在臉書PO出一段溫馨影片，45隻鴨子在交通尖峰時刻穿越馬路，沒想到第一輛汽車的駕駛見狀立即減速停下，後方駕駛也紛紛跟著踩煞車，所有人就那樣耐心等待鴨子們過完馬路，沒有任何一聲喇叭催促，讓目擊這一幕的他覺得很感動。

影片中，只見鴨群分成兩大群，第一群幾乎沒有猶豫直衝過馬路，這時不遠處路口的號誌燈剛好轉換，十多輛汽車催足油門往前行駛，前方幾名駕駛看見路上有鴨子，立即減速並煞車，靜靜等待第一群鴨子過完馬路。

有趣的是，第二群鴨子們見同伴平安抵達目的地，這才跟著跳上柏油路狂奔。此時，雙向車道的駕駛們已經在原地等待將近40秒，大家發現還有第二群鴨子要過馬路，也沒有人搶快通過或是按喇叭催促，直到最後落單的2隻也平安與同伴會合，駕駛們才陸續通過該路段。

拉姆諾7日在臉書分享這段長達1分43秒的影片，並在PO文中大讚，「這世界上還是好人多過於壞人！雙向車道沒有人對這些小傢伙按喇叭或是不耐煩，即使最後還有兩隻落單的！」而這段溫馨的影片自公開後一直在網路上流傳，網友們也紛紛留言稱讚駕駛們很有愛心，「真是太可愛了」、「超暖」、「早上最趕時間，大家還這麼有耐心，真的很棒」。