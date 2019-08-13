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搶跨境東南亞電商市場　SHOPLINE：馬來西亞最具潛力

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SHOPLINE首度舉辦前進東南亞2019跨境電商高峰會（圖／業者提供）

▲SHOPLINE共同創辦人暨營運長劉煦怡（左）、SHOPLINE 跨境商務拓展經理謝燦遠（右），分享台灣本土以及東南亞電商市場趨勢。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商跨境東南亞，多是看中人口紅利與網路經濟崛起，包括Lazada、蝦皮都在積極布局，其中，全球智慧開店平台SHOPLINE創辦人劉煦怡認為，馬來西亞的電商環境，不論金流、物流等基礎建設成熟，與4、5年前的台灣相似，從市場洞察結果來看，是跨境電商最具潛力的據點。

SHOPLINE首度在台舉辦「2019前進東南亞！台灣跨境電商高峰會」，邀請 Criteo、Facebook、Google、TeSA等產業夥伴，以及成功跨境馬來西亞的品牌電商，一同深談前進東南亞地區的機遇及挑戰，SHOPLINE同時也分析台灣本土電商產業趨勢，報告指出創業首選3大類型分別為流行服飾、食品飲料、生活家居，又以流行服飾最激烈，生活家居與家電3C則具高度市場潛力；品牌銷量走勢上，因適逢雙11、雙12與聖誕節等重大電商節慶，高峰期落在年底，然而經年底採購旺季後，消費者在年初則會感到疲乏，線上購物意願低。

隨著台灣電商市場發展越來越成熟，業者也開始尋找國際市場機會，針對最夯、討論度高的東南亞，SHOPLINE另分享了一份洞察報告，其中指出東南亞地區整體人口結構以青壯年為主，且中產階級比例逐年提升，未來的消費購買能力將顯著提高，可預見市場規模將隨之增⻑。

尤其，截至2018年，東南亞是全球網路使用率增長最快的地區，馬來西亞、越南、菲律賓等都有極高的網路滲透率，有近9成網路使用者是透過手機上網，而智慧型手機持有率也已趨近世界水準，以馬來西亞持有率達88%最突出，預期網路經濟持續增長，網購電子支付將越趨普遍。此外，馬來西亞的電商成長率每年也以平均20 %以上速度增長，同時物流成本更是比2年前降低50%。

對於東南亞跨境第一站首推馬來西亞，SHOPLINE跨境商務拓展經理謝燦遠提出看好該市場5大原因，1、市場規模上，3千萬人口中青壯年人口佔近7成，推動電商年增長率20%以上；2、文化地緣部分，星馬華人將近1千萬人口，對台灣有一定認識、認可台灣品牌；3、基礎建設方面，智慧型手機、電子支付普及率提增，物流成本逐年降低；4、政府政策的關稅優惠政策，放寬B2C進口品項，EWTP電子快速清關；5、推廣模式的流量集中IG、FB、KOL，部分行銷題材與台灣相似，資源可共享節省成本。

劉煦怡表示，SHOPLINE目前已協助全球超過15萬品牌開店，海外店家數也已經佔了超過整體4成以上，在拓展跨境東南亞議題上，一次進入6國家雖然可以得到很多機會，但最重要的仍是執行面，必須先在一個市場把產品和服務都先做好，因為在一個國家發展不會只有短短1、2年時間，所以今年將以馬來西亞為主要布局，即使不做泰國或越南市場也沒關係，等一切都準備好了，再去打第二個國家。

至於店家該如何成功把商品賣到馬來西亞，劉煦怡提到，像是免運活動、滿額打折等可以參考台灣作法，但兩地市場性質不一樣，仍不能以同一套市場行銷經驗套用，例如必須了解馬來西亞的節慶，再去推薦商品、當地人喜歡用銀行轉帳勝於信用卡、普遍可接受3～4天到貨，除了靠自己摸索，另一方面也可透過跨境及在地團隊協助，解決遇到的問題。

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