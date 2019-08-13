「全億財1號」漁船失聯9天　漁業署持續搜尋6失蹤船員

▲全億財一號。（圖／地方中心翻攝）

記者許展溢／台北報導

宜蘭籍「全億財1號」漁船8月2日出港，原預計4日回港，但到6日仍未進港，船主多次聯繫不上，請求協尋。漁業署今（13日）表示，船上6名船員（1台5印）仍失蹤，搜救作業持續進行中。

漁業署表示，船主6日下午1點50分通報一直聯繫不上該船，對外請求協尋，當天監控中心接獲通報後，經查證該船無裝設VMS船位回報器，雖有裝設船船舶自動識別系統（AIS）但查無該出港航次船位，顯示該航次未開機。

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▲▼漁業署表示，6日發現救生衣標示「永再富」為該船前船名，研判為該船殘骸。（圖／游芳男翻攝）

漁業署指出，另查無該船應急指位無線電示標（EPIRB）發出的求救訊號後，6日晚上9點，國家搜救指揮中心轉來日本海上保安廳於釣魚台北方約24浬處發現可疑殘骸，救生衣標示「永再富」為該船前船名，研判為該船殘骸。

▲漁業署研判，漁船可能是遭貨輪碰撞。（圖／游芳男翻攝）

漁業署進一步表示，9日午夜12點，海巡署通報經比對該漁船船位資料，發現3日凌晨1點在頭城外海18.5浬處之船位光點，突然由雷達螢幕消失，當時旁有一艘塞浦路斯籍貨輪航經該處，漁船可能是遭貨輪碰撞，請交通部航港局協助掌握該貨輪下一進港港口，並請外交部洽請下一進港港口國家於該疑似肇事貨輪進港時進行調查，及持續透過管道協查該船公司、代理商等相關資料，以釐清相關疑點。

▲全億財1號賴姓船長女兒（右1）7日受訪說，希望儘快找到失蹤船員。（圖／游芳男翻攝）

截至目前，漁業署說，6名船員（1台5印）仍失蹤，搜救作業持續進行中，也持續請國家搜救指揮中心、外交部、交通部及日本搜救單位協助搜尋失蹤船員並追查疑涉碰撞船舶去向，並與漁船船主、船員家屬密切聯繫，以提供必要的協助。