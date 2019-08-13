看郵差夏天揮汗送信很辛苦　9歲女童飲料掛門口留紙條「請享用」

記者黃翊婷／綜合報導

美國伊利諾州9歲女童佐格勒（Lydia Ziegler）看到郵差每天都要在大熱天裡送信，於是和奶奶一起準備冰涼的飲料和零食，並附上「請享用」的紙條，免費供應點心讓郵差補充體力，沒想到意外收到許多感謝信，就連華盛頓特區郵政局長也來信感謝她的貼心。

▲佐格勒覺得郵差夏天送信很熱、很辛苦。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

根據《CBS》報導，佐格勒與奶奶一起住在伊利諾州的莫林市（Moline），進入夏天之後天氣越來越炎熱，她發現郵差們每天都得頂著大太陽辛苦送信，於是找奶奶商量，每天準備一個裝有飲料、零食的保冷袋，再貼上「請享用」的紙條掛在門口，如果當天她剛好不在家，就由奶奶幫忙做這件事。

佐格勒提到，她做這件事並沒有想要獲得什麼回報，所以一直都是匿名、偷偷地做，「但我想郵差們大概知道那些食物是我留下來的，雖然他們並沒有實際見過我。」

▲佐格勒和奶奶會一起準備送給郵差的冷飲和點心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來，佐格勒陸續收到一些來自郵差們的感謝信，甚至連華盛頓特區郵政局長也來信道謝，她表示，拆開信件的當下自己真的很高興，幾乎忍不住尖叫出聲，「我心裡真的很驚訝！」

至於未來會不會繼續免費提供小點心，佐格勒沒有一絲猶豫就答應，等到之後天氣變冷了，她也會考慮把飲料換成熱呼呼的可可。