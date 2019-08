看郵差夏天揮汗送信很辛苦　9歲女童飲料掛門口留紙條「請享用」

記者黃翊婷/綜合報導

美國伊利諾州9歲女童佐格勒(Lydia Ziegler)看到郵差每天都要在大熱天裡送信,於是和奶奶一起準備冰涼的飲料和零食,並附上「請享用」的紙條,免費供應點心讓郵差補充體力,沒想到意外收到許多感謝信,就連華盛頓特區郵政局長也來信感謝她的貼心。

▲佐格勒覺得郵差夏天送信很熱、很辛苦。(示意圖/達志影像,與本文當事人無關)

根據《CBS》報導,佐格勒與奶奶一起住在伊利諾州的莫林市(Moline),進入夏天之後天氣越來越炎熱,她發現郵差們每天都得頂著大太陽辛苦送信,於是找奶奶商量,每天準備一個裝有飲料、零食的保冷袋,再貼上「請享用」的紙條掛在門口,如果當天她剛好不在家,就由奶奶幫忙做這件事。

佐格勒提到,她做這件事並沒有想要獲得什麼回報,所以一直都是匿名、偷偷地做,「但我想郵差們大概知道那些食物是我留下來的,雖然他們並沒有實際見過我。」

▲佐格勒和奶奶會一起準備送給郵差的冷飲和點心。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

後來,佐格勒陸續收到一些來自郵差們的感謝信,甚至連華盛頓特區郵政局長也來信道謝,她表示,拆開信件的當下自己真的很高興,幾乎忍不住尖叫出聲,「我心裡真的很驚訝!」

至於未來會不會繼續免費提供小點心,佐格勒沒有一絲猶豫就答應,等到之後天氣變冷了,她也會考慮把飲料換成熱呼呼的可可。

Lydia Ziegler helps local mailmen and women stay cool with drinks and snacks on her doorstep.​ https://t.co/ZVxCraNn44