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再爆狼高官！「經濟部長姪子」已婚駐德前處長　性騷正妹續領高薪

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圖、文／鏡週刊

駐外單位爆發性騷擾醜聞。已婚的外交部駐德國漢堡辦事處前處長沈文強，遭控對女部屬言語騷擾、送禮追求、強邀約會，甚至有不恰當的肢體碰觸，而外交部的一封電子郵件，讓這起發生在德國駐處的性騷擾案意外曝光。本刊調查，沈文強的叔叔是現任經濟部長沈榮津，也因此官官相護的說法已經在外交圈傳開。

今年7月3日，外交部發出的電郵寫道：「有關您今年6月30日以電子郵件舉報本部駐漢堡辦事處處長沈文強性騷擾女部屬一事，本部已依性騷擾防治申訴及處理要點…依公務人員考績法規定予以懲處，本案查處結果亦函知監察院在案。」

▲▼外交部駐漢堡辦事處前處長沈文強被控性騷擾女部屬，遭調職回台。圖中女性非當事人。（圖／鏡週刊提供）

▲外交部駐漢堡辦事處前處長沈文強被控性騷擾女部屬，遭調職回台。圖中女性非當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士告訴本刊，沈文強因性騷擾事件，被外交部記了一支申誡，從德國調回台灣，目前在外交部國際傳播司擔任「總領事」，雖然已被拔掉主管職務，但看在許多基層外交官的眼裡，卻無法接受，認為外交部「輕輕放下」，和台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理遭到嚴懲，簡直天差地遠。

此外，沈文強的叔叔是現任經濟部長沈榮津，是否因官官相護才讓沈文強免於受到更進一步處分的說法，更是在外交圈傳得沸沸揚揚。

▲▼外交部駐漢堡辦事處前處長沈文強被控性騷擾女部屬，遭調職回台。圖中女性非當事人。（圖／鏡週刊提供）

▲沈文強（圖）擔任駐漢堡辦事處處長剛滿1年，就因性騷案遭調職。

沈文強性騷擾女部屬卻遭輕縱的消息傳開後，引發外交圈一片嘩然，知情人士氣憤地說，很多人都為該名女外交官感到憤憤不平，此事也在漢堡當地僑界引起議論。

該人士痛批，沈文強是駐外單位處長，在當地代表國家與德國官員交流並與僑社活動，並非基層的外交官，理應以最高標準來要求，結果在漢堡當地卻做出這種有辱國家顏面的事，丟臉丟到國外，卻還能繼續享有厚祿，未來還可以領高額退休金，讓人無法忍受。

沈榮津回應本刊表示，確實有沈文強這麼一個親戚，但其涉犯性騷擾案件，還是第一次聽說，不過，對違法亂紀他個人是深惡痛絕，所以，「國有國法，公事公辦」，與個人絕無關係。另外交部也說明「一切依法處理，內容不便對外透露。」

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