不識字貴婦「9億存款」遭行員盜用投資慘賠　通報反被銀行求償7億　

▲一位不識字的貴婦在銀行存了9億台幣，最後卻被行員偽造簽名投資慘賠。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

一位不認識字、將近70歲貴婦，到銀行存美金定存3千萬（約新台幣9億元），沒想到卻被行員偽造簽名拿去投資人民幣，最後損失高達7億元台幣。婦人妹妹返台後發現通報，沒想到銀行端最後竟然是要求存款人拿出損失的7億元台幣賠償銀行交易損失。

根據《周刊王》報導，這位有錢貴婦因不識字遭銀行行員偽造簽名投資，長年旅居的貴婦妹妹，在2015年因銀行理專換人，看存摺後發現簽名根本不是姊姊親筆簽下，交易文件也是寄送到理專朋友住處。貴婦妹妹發現不對勁，便向銀行索取資料核對，但還被拒絕。

隔年，貴婦妹妹與銀行開會協商，銀行端才坦承有疏失，但主張「金額龐大，需透過仲裁程序」，董事會才會同意和解條件。貴婦姊妹同意，最後等到的仲裁庭通知書，內容竟是要求存款人拿出7億台幣賠償銀行交易損失。

對此銀行端回應，仲裁結果對於部分因銀行「作業程序未盡妥適」，判定銀行不得求償外，其餘交易印鑑、簽名與文件的真實性與合法性，均獲仲裁會認可，並確認可依法向貴婦家族求償無誤，銀行尊重這項結果，相關作業措施亦已進行檢討與改善，以維護客戶權益。