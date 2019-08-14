男子疑購車糾紛住家玻璃遭砸　中和警速攔白色BMW逮2嫌

▲警方在永和區安樂路攔查一輛羅姓男子駕駛的BMW，並在車上發現一把開山刀。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市中和區永和路一處巷弄內，14日凌晨2時許突然傳出吵雜聲，附近鄰居從窗外探頭看，才發現是一群年輕人正拿著磚塊朝民宅2樓砸去，便立即報警處理。警方獲報迅速到場，發現犯嫌正要分乘2部白色轎車逃逸，便呼叫警力支援，同時尾隨兩部轎車，最後在永和區安樂路上，攔查到其中一部白色BMW，將車上兩人壓制帶回所內調查。

據了解，這起糾紛原來是一起因購車而產生的債務糾紛，住在永和路的23歲徐姓男子與25歲羅姓男子，因為仲介購買車輛而發生爭執，羅男在13日晚間在電話中，要約徐男出來講清楚，但徐男卻一直沒有給予回應，這讓羅男十分火大。

▲疑似持磚砸屋的羅男與張男，被優勢警力將車輛攔停，並帶回派出所調查。（圖／記者趙永博攝）



14日凌晨2時許，羅男找來25歲的張男等友人，分乘2部白色轎車到徐男家樓下叫囂。這群年輕人手持磚塊，憤怒的往住家2樓窗戶一直丟去，將徐男家中的窗戶砸出一個大洞，磚塊掉落時還不慎砸到了鄰居家門口的花盆。

附近民眾表示聽聞吵鬧聲，發現有人在樓下持磚頭一直往民宅丟去並不斷叫囂，還有人持鐵棍到場，直到有住戶開窗大叫警察來了並打電話報警，才悻悻然地離開。轄區員警獲報後很快就趕到現場，發現羅男等人正慌張的要搭乘2部轎車逃逸，便呼叫線上警力支援，同時尾隨2部轎車。

▲徐男家中窗戶被磚頭砸破一個大洞。（圖／記者趙永博攝）



警方在2時50分時許，在永和區安樂路242號前，將羅男駕駛的白色BMW攔停，車上羅男與張男下車後不斷向警方叫囂，並供稱他們沒有犯法。警方依法搜查車輛，在車內查獲一把開山刀，隨後立即將兩人帶上警車，送回派出所調查。而另一輛轎車，在警方尾隨的過程中，被狡猾的犯嫌兔脫。

羅男與張男到案後，仍矢口否認持磚砸屋的犯行，但警方目前已經周邊調閱監視器影像。警方表示，羅男與張男所駕駛的白色BMW，就是當時停放在中和路巷口的轎車，而另一輛逃逸的白色轎車，警方目前也已經鎖定車牌追緝中。這群囂張的惡煞，警方訊後將依社維法移送法辦，而遭毀損住宅及花盆，也將視屋主是否提出告訴再依法受理。

▲▼徐男與轄區員警回到派出所製作筆錄。（圖／記者趙永博攝）



▲▼徐男住家樓下的花盆被砸破，地上還留有磚頭痕跡，警方在現場拉起了封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區中原派出所正在偵辦中。（圖／記者趙永博攝）



▲羅男駕駛的BMW白色轎車，被員警查扣帶回派出所。（圖／記者趙永博攝）