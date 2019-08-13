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快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

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▲▼大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市警戒。（圖／中央氣象局）

▲適逢大潮，南高屏3縣市再發「大雨特報」。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大雨特報再臨！中央氣象局13日晚間9時30分針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，14日清晨至上午間，受西南風影響，中南部地區易有短時強降雨，將有局部大雨發生。預計到了白天中南部地區降雨稍緩和，但適逢大潮期間，低窪地區慎防積淹水。

氣象局預報員陳伊秀指出，13日凌晨到清晨受西南風以及局部地區環流輻合效應影響，台中以南降雨特別明顯，台南、屏東都出現時雨量破百毫米的強降雨，14日環境場還是偏西南風，清晨台中以南留意短時強降雨，白天降雨才會緩和。

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▲▼大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市警戒。（圖／中央氣象局）

▲▼西南風挾暴雨接力，再炸南高屏3縣市。（圖／中央氣象局）

▲▼大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市警戒。（圖／中央氣象局）

預計深夜至14日清晨持續受西南風與局部地區環流輻合影響，氣象局預報，中南部仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部也有局部短暫陣雨，白天中南部地區降雨稍緩和，其他地區則為多雲時晴，午後山區及近山區平地偶有局部短暫雷陣雨。另外，適逢大潮期間，提醒民眾，低窪地區應慎防積淹水，連日降雨，中南部山區嚴防坍方、落石等現象。

氣象局指出，環境的西南風帶來潮濕且不穩定空氣，與陸風的輻合作用發展出旺盛對流所致。北部及東半部位於西南風背風面，背風沉降及太陽加熱造成高溫發生，讓東北及西南部地區宛如兩個不同的世界。

至於第10號柯羅莎（Krosa）輕度颱風位於台北東北東方1350公里海面上，以時速13公里速度，持續向西北朝日本前進，其外圍環流非常廣闊，台灣、菲律賓及南海都吹著明顯的西南風，帶來充沛水氣，造成清晨中南部劇烈降雨。

氣象局預計，未來仍持續受西南風吹拂影響15至18日（周四至周日）中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，尤其15、16日西南風增強，水氣明顯增多，中南部易有短時強降雨，並有局部豪雨發生。

▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

▼屏東、台南13日凌晨大雷雨，時雨量破百毫米。（圖／中央氣象局）

▲▼「每天有劇烈強降雨」柯羅莎帶動新一波西南風增強　「2種雨彈」狂灌中南部。（圖／中央氣象局）

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