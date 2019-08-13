創立31年心血付之一炬！「優人神鼓」小木屋遭祝融全毀

▲優人神鼓《老泉山劇場》的木屋遭焚毀。（圖／記者林育綾攝）

記者謝承恩／綜合報導

優人神鼓今（13）日上午遭祝融肆虐，位於文山區的老泉山木屋幾乎全毀，所幸無人傷亡。然而老泉山劇場才剛在8月4日結束《熾泉行》的表演，才短短一個禮拜的時間就傳出災情，令許多表演藝術愛好者憂心不已。

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▲優人神鼓經典作品「聽海之心」曾在車站前開演。（圖／新竹市政府提供）

優人神鼓自1988年創立，以山中訓練開發表演者的覺知力，融合靜坐、擊鼓、武術等，在國內外表演中屢創佳績，更是台灣代表性的藝術團體。創辦人劉若瑀1988年在木柵老泉山上創立「優劇場」，創團至今已過了31年。

她承波蘭劇場大師--托夫斯基，進行林間訓練，並邀請自幼習鼓的黃誌群擔任擊鼓指導，將身體訓練、東方傳統武術、擊鼓、靜坐、太極、舞蹈等元素，融入表演藝術中，更奠定「優人神鼓」獨特的表演形式。

▲《優人神鼓》融合山林、靜坐、擊鼓及舞蹈等風格聞名。（圖／翻攝自《優人神鼓》fb粉絲專頁）

優人神鼓經典作品《聽海之心》自1998年法國亞維儂藝術節站上世界舞台後，在世界各地巡迴演出超過150場，足跡踏遍全球20多個國家，更獲得『最安靜的心，最有力量的表演』、『來自台灣的神奇跳動』等評語。2000年，受邀到法國里昂舞蹈藝術節表演，2003年作品《金剛心》，更榮獲「第一屆台新藝術獎」表演藝術類首獎肯定。

▲優人神鼓位於文山區老泉里的木屋13日清晨發生大火。（圖／記者張君豪翻攝）

此次木柵老泉山的小木屋基地遭到火災摧毀，該建築幾盡燒毀、起火原因不明，所幸無人傷亡。

優人神鼓表演／得獎事蹟

1998年 法國亞維儂藝術節最佳節目

2000年 《聽海之心》於台灣巡演，法國里昂舞蹈藝術節力邀作品，隨後前往威尼斯雙年藝術節、義大利東西方藝術節、昂雙年舞蹈節、瑞士洛桑藝術節演出。

2002年 《優人神鼓》(CD)入圍第13屆金曲獎傳藝類最佳專輯製作人獎、傳藝類最佳民族樂曲專輯獎

2003年 《金剛心》獲第一屆台新藝術獎。《聽海之心》於紐約「下一波藝術節」演出。

2007年 「優人神鼓山上劇場」列登台北市市定文化景觀。

2008年 獲頒第12屆「國家文藝獎」。優劇團20週年，雲腳全台50天、1200公里30場演出。

2014年 榮獲「第一屆總統創新獎」團體組

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