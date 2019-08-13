　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

創立31年心血付之一炬！「優人神鼓」小木屋遭祝融全毀

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼優人神鼓木屋遭焚毀。（圖／記者林育綾攝）

▲優人神鼓《老泉山劇場》的木屋遭焚毀。（圖／記者林育綾攝）

記者謝承恩／綜合報導

優人神鼓今（13）日上午遭祝融肆虐，位於文山區的老泉山木屋幾乎全毀，所幸無人傷亡。然而老泉山劇場才剛在8月4日結束《熾泉行》的表演，才短短一個禮拜的時間就傳出災情，令許多表演藝術愛好者憂心不已。

▲優人神鼓「聽海之心」車站前開演　3000人共度美好仲夏夜。（圖／新竹市政府提供）

請繼續往下閱讀...

▲優人神鼓經典作品「聽海之心」曾在車站前開演。（圖／新竹市政府提供）

優人神鼓自1988年創立，以山中訓練開發表演者的覺知力，融合靜坐、擊鼓、武術等，在國內外表演中屢創佳績，更是台灣代表性的藝術團體。創辦人劉若瑀1988年在木柵老泉山上創立「優劇場」，創團至今已過了31年。

她承波蘭劇場大師--托夫斯基，進行林間訓練，並邀請自幼習鼓的黃誌群擔任擊鼓指導，將身體訓練、東方傳統武術、擊鼓、靜坐、太極、舞蹈等元素，融入表演藝術中，更奠定「優人神鼓」獨特的表演形式。

▲▼優人神鼓明池表演。（圖／翻攝自《優人神鼓》fb粉絲專頁）

▲《優人神鼓》融合山林、靜坐、擊鼓及舞蹈等風格聞名。（圖／翻攝自《優人神鼓》fb粉絲專頁）

優人神鼓經典作品《聽海之心》自1998年法國亞維儂藝術節站上世界舞台後，在世界各地巡迴演出超過150場，足跡踏遍全球20多個國家，更獲得『最安靜的心，最有力量的表演』、『來自台灣的神奇跳動』等評語。2000年，受邀到法國里昂舞蹈藝術節表演，2003年作品《金剛心》，更榮獲「第一屆台新藝術獎」表演藝術類首獎肯定。

▲優人神鼓位於文山區老泉里的木屋13日清晨發生大火。（圖／記者張君豪翻攝）

▲優人神鼓位於文山區老泉里的木屋13日清晨發生大火。（圖／記者張君豪翻攝）

此次木柵老泉山的小木屋基地遭到火災摧毀，該建築幾盡燒毀、起火原因不明，所幸無人傷亡。

優人神鼓表演／得獎事蹟

1998年　法國亞維儂藝術節最佳節目

2000年　《聽海之心》於台灣巡演，法國里昂舞蹈藝術節力邀作品，隨後前往威尼斯雙年藝術節、義大利東西方藝術節、昂雙年舞蹈節、瑞士洛桑藝術節演出。

2002年　《優人神鼓》(CD)入圍第13屆金曲獎傳藝類最佳專輯製作人獎、傳藝類最佳民族樂曲專輯獎

2003年　《金剛心》獲第一屆台新藝術獎。《聽海之心》於紐約「下一波藝術節」演出。

2007年　「優人神鼓山上劇場」列登台北市市定文化景觀。

2008年　獲頒第12屆「國家文藝獎」。優劇團20週年，雲腳全台50天、1200公里30場演出。

2014年　榮獲「第一屆總統創新獎」團體組

其他人還看了...

損失高達千萬！優人神鼓山上劇場「整棟被燒毀」：30年心血付之一炬

優人神鼓山上劇場大火！木屋整棟幾盡燒毀　文化部啟動急難補助機制

知名「優人神鼓」小木屋遭焚毀　北市老泉里大火數公里外見濃煙

ET快訊
才剛過生日…岡山女騎士遭沖走亡　媽痛哭：早上還叫她起床上班
韓國瑜回應楊秋興「不知夜店長怎樣」　真相曝…市長任內真有去過
4 In Love紅了楊丞琳…她卻遭「同期女歌手」當空氣　沒

關鍵字：優人神鼓,火災,祝融,表演事蹟,得獎,聽海之心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本街道淨空台灣卻「一整排機車違停」！　網嘆癥結點：多到警察不敢開單

教你和AI做朋友！教育部免費教材上線　師生、家長想學就來

音同救護車OE-OE不吉利　新竹男「身分證號5151」要換號　

「地磁感應」停車真方便　下載APP「直接導航到空位」

因「賣蘸醬的」氣炸　館長向香港人道歉：台灣有些人很自私

貨車載仙草沒遮蔽！他緊跟30分曝：滴到汙水了　網反砲轟無知...戰翻

以樂桃航空為背景！日劇《RUNWAY 24》來台取景　迪化街、機捷全入鏡

損失高達千萬！優人神鼓山上劇場「整棟被燒毀」：30年心血付之一炬

棒球明日之星！關西國小葉弘仁　全方位進擊的「最佳工具人」

「全億財1號」漁船失聯9天　漁業署持續搜尋6失蹤船員

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

日本街道淨空台灣卻「一整排機車違停」！　網嘆癥結點：多到警察不敢開單

教你和AI做朋友！教育部免費教材上線　師生、家長想學就來

音同救護車OE-OE不吉利　新竹男「身分證號5151」要換號　

「地磁感應」停車真方便　下載APP「直接導航到空位」

因「賣蘸醬的」氣炸　館長向香港人道歉：台灣有些人很自私

貨車載仙草沒遮蔽！他緊跟30分曝：滴到汙水了　網反砲轟無知...戰翻

以樂桃航空為背景！日劇《RUNWAY 24》來台取景　迪化街、機捷全入鏡

損失高達千萬！優人神鼓山上劇場「整棟被燒毀」：30年心血付之一炬

棒球明日之星！關西國小葉弘仁　全方位進擊的「最佳工具人」

「全億財1號」漁船失聯9天　漁業署持續搜尋6失蹤船員

香港機場黑衣人示威再起　建制派撐警批：損航空樞紐地位

日本街道淨空台灣卻「一整排機車違停」！　網嘆癥結點：多到警察不敢開單

鮮食助攻超商營運好樂　全家上半年每股賺3.41元

教你和AI做朋友！教育部免費教材上線　師生、家長想學就來

「對，我名譽冷感！」博恩脫口秀挨網友罵沒差　笑回：就改進下一集

史上第一人！　藍鳥「星二代」揮出史無前例長打紀錄

獨自走在路上...男子突持剪刀朝肚猛刺！路人嚇壞驚逃　他血流一地送醫

起司、汽水少碰！營養師：生理期避開「3類食物」，小心越吃越痛

韓國瑜還有更大未爆彈？　姚江臨：選舉就像出麻疹

Selina還原「約前夫阿中吃飯」經過　兩人聊到都哭了！

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨..

西南季風進台灣！中南部10天豪..

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨..

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

台南大雷雨　水淹到人孔蓋浮起來

員工切蔥！主廚一瞥垃圾桶　整片..

幫煮「3種泡麵加蛋」！網清一色..

內湖親子餐廳40份套餐被惡意棄..

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數..

國家級警報連發！中南部「恐怖密..

買飲料付200元紙鈔！超商店員..

更多熱門

相關新聞

損失達千萬！優人神鼓山上劇場「整棟被燒毀」

優人神鼓老泉山山上劇場於13日上午8點發生火警，火勢驚人，遠在文山區忠順街山下幾公里外就看得到山上冒出火煙。經當地民眾報案，消防隊派遣警消38人、消防救護車14輛，於第一時間抵達現場，約40分鐘控制火勢，無人員傷亡，起火原因目前由消防隊鑑定中。據了解，優人神鼓有近200件鼓具與樂器全數燒毀，損失超過千萬，30多年來的心血付之一炬。

父暖心好友供住宿　無情火狂噬2姊妹

優人神鼓木屋整棟燒毀　文化部啟動急難補助

疑烘衣機釀禍民宅火警4逃生

南韓紙箱工廠爆炸　11人死傷

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面