柯文哲被問時力、辣台派　幕僚輕拍...阿北：現在是要怎樣

▲台北市長柯文哲13日回到故鄉參與新竹都城隍廟的查夜暗訪。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台北市長柯文哲13日回到故鄉參與新竹都城隍廟的查夜暗訪，與柯爸、柯媽一起扶轎。不過，面對媒體提問「時代力量洪慈庸退黨看法」、「時力泡沫化」、「辣台派飲鴆止渴」、「台灣民眾黨新竹是否會推出人選」等問題，柯文哲均不發一語。

每年農曆七月是新竹都城隍的重要祭典，其中活動之一的「查夜暗訪」，指的是城隍爺的大公子或二公子在繞境之前，先出門巡視，為真正的繞境做好先行準備。2019年的查夜暗訪由二公子帶領眾信徒出門巡視，柯文哲也與柯爸、柯媽回故鄉扶轎。

▲柯媽表示，對於柯、郭、王會面是好事，都是為了台灣好。



現場大批媒體守候，也不斷對柯文哲提問，問到「這是第幾次參與扶轎」，柯P與柯媽都表示「這是第一次參加」，之後再問到「對於柯、郭、王會面一事有何看法？」柯媽表示，「見面是好事阿，都是為了台灣打拼」。相較柯媽有問必答，柯P則是「惜字如金」。

現場媒體不斷問到對於「時代力量洪慈庸退黨看法」、「時力泡沫化」、「辣台派飲鴆止渴」、「台灣民眾黨新竹是否會推出人選」等問題，柯文哲均不發一語。

▲柯P一度停下來綁鞋帶。

現場除了大批城隍爺信徒外，也有部分「柯粉」前往支持。柯粉彭小姐說，支持柯文哲，是因為他非常清廉、透明，不過對於外界質疑柯文哲有「親中傾向」，彭小姐也表示，一國兩制根本是假議題，現階段根本沒有獨立或統一的可能，而小老百姓要得很簡單，就是吃得飽、穿得暖就好。至於「支不支持柯P選總統」，她也表示，會尊重柯文哲的意願。

▲柯P雖幾度忍不住欲開口，都遭到後方疑似幕僚的人員以「輕拍」等方式制止。（圖／記者陳凱力翻攝）

活動期間，柯P雖幾度忍不住欲開口，都遭制止。有媒體詢問柯文哲，是否能留些許時間受訪，但柯後方疑似幕僚聽到立刻輕拍制止，讓阿北秒回：「現在是要怎樣？（台語）」結束活動後，柯P一度鞋帶鬆掉，直到被粉絲提醒，才停下腳步綁鞋帶，隨後與柯媽一起坐上車離開。