郭柯王「三方會談」時間表曝光　柯文哲：每個人都說很憂心

記者趙蔡州／綜合報導

2020大選情勢詭譎，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平將展開「三方會談」，預計15日先由幕僚們見面討論「會談」的時間、地點及內容。此外，郭柯王3人也預計於17、18日（周六、日）在適當的活動中一同出席「合體」見面。

根據了解，郭台銘在國民黨黨內初選失利後，未來動向就備受各界的矚目，外界也盛傳他將與柯文哲、王金平合作。而柯文哲11日公開邀約郭台銘、王金平3人舉辦「三方會談」後，消息立刻為社會投下驚人的震撼彈，外界也紛紛猜測會議將在何時舉辦，屆時又會產生怎樣的結果。

▲柯文哲團隊預計將在三方會談前，先舉辦一場幕僚的會前會。（合成圖／ETtoday資料照）

其實，柯文哲已經不只一次說過，想要找郭王2人好好談談，現在終於有了眉目。他說，「私底下見面，每個都說我很憂心，但很憂心有什麼用，問題是下一步要怎麼做，總是要大家談一談」、「所以我覺得這樣啦，找個機會大家都坐下來，除了憂心以外，到底後面要怎麼做，總是要大家談談看嘛。」

柯文哲團隊預計將在三方會談前，先舉辦一場幕僚的會前會，時間預計在15日（周四）中午舉辦，屆時北市會由柯文哲的心腹顧問蔡壁如代表、郭台銘則是由永齡基金會執行長劉宥彤來代表、王金平方面目前暫定是由新聞秘書李信宏代表出席。

▲郭台銘幕僚劉宥彤表示，不排除以公開的形式舉辦會談。（圖／記者呂佳賢攝）

幕僚將會協商正式會談的時間、地點還有內容，而郭柯王其實最快17日就要同場現身，據了解是選一場活動碰頭，之後才會有私下會談。至於會談會是怎樣的形式，郭台銘幕僚劉宥彤表示，「因為我們昨天才剛收到通知，以我們現在還在處理當中」，但也不排除以公開的形式見面，現在目前各種可能性都有。

現在郭柯王3個陣營聯手的態勢越來越明顯，目前恐怕就是卡在究竟由誰競選總統、又有誰願意來當副手，因為組合的變化也是牽動著勝負的機率。柯文哲組黨之後，外界認為他已經不打算參選總統，但如果三方會談的結果不如預期，恐怕仍有投入2020總統大選的可能性。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。