3離島首長今會劉結一　爭取陸客自由行放寬「金馬澎」

▲連江縣長劉增應（左）、金門縣長楊鎮浯（中）赴廈門參加海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／福建報導

金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應，澎湖縣長賴峰偉預計於今（12）日下午在北京與國台辦主任劉結一會面，就陸客赴台自由行暫停進行協商。三縣首長期望陸方自由行禁令能「放寬」離島，將「赴台」與「赴金馬澎」區隔對待，維持小三通往來，降低觀光產業衝擊。

自從「入金證」推出後，陸客不必辦理「入台證」，便能赴金門、馬祖、澎湖自由行，且申請上不用財力證明，還可提前申請，或採用落地簽入境，大幅增加陸客近年赴離島旅遊的人次。

不過，大陸8月起暫停陸客赴台自由行後，便開始有自由行陸客在前往金馬澎時「卡關」，旅行業者間也流傳，陸方9月將進一步限縮包含金馬澎在內的團客，勢必造成陸客人流縮減。

▼金門縣長楊鎮浯在海峽論壇上演講。（圖／記者蔡紹堅攝）

據金門縣政府統計，陸客目前佔小三通人流45％，其中自由行就佔70%，若赴金自由行陸客消失，預估金門觀光產值從8月至明年1月，將損失超過25億元新台幣，團客方面又再受影響，觀光消費總額預計蒸發35億元以上，等同小三通人流被腰斬一半。

馬祖方面，陸客雖只佔旅遊人流10％，佔比還不算太高，但連江縣府近年積極開發陸客市場，陸客赴馬祖有「黃岐－北竿」「馬尾－南竿」兩條航線，馬尾方面的「琅岐碼頭」還是今年5月才開通的，馬尾當時還推出「萬人遊馬祖」的獎勵活動，若自由行陸客不能來，團客也受影響，原本期望能提高陸客人流的規劃也更難達標。

▼連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江2018年拜會國台辦主任劉結一。（圖／翻攝國台辦）

澎湖方面，縣長賴峰偉也積極開發陸客市場，去年九合一當選後不久，便率團赴北京拜會國台辦主任劉結一，爭取麗星郵輪復航、中遠之星灣靠澎湖，爭取上海班機直航，並多次派旅遊處長至廈門推廣觀光，若受自由行禁令，以及團客限縮衝擊，那近一年來的努力幾乎等於白費。

在金馬澎皆積極開發陸客市場，且都獲得一定成績的情況下，陸客赴台自由行暫停所造成的影響更為明顯，也因此，三縣首長才一同前往北京，期望能向陸方爭取放寬，將「赴台」與「赴金馬澎」區隔對待，盼將觀光衝擊降到最小。

▼澎湖縣長賴峰偉2018年拜會國台辦主任劉結一。（圖／翻攝賴峰偉臉書）