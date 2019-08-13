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科創版＋上海臨港自貿區　貿易戰下半場的中國對策

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▲▼上海科創板7月22日鳴鑼開市。（圖／取自上交所網站）

▲上海科創板7月22日鳴鑼開市。（圖／取自上交所網站）

記者陳政錄／上海報導

中美貿易戰火越演越烈，為發展為「製造強國」、進一步擴大開放，日前 一場於上海舉辦的論壇上，專家學者便對此分析近期中方接連推動科創版開版、上海自貿試驗區擴區臨港的「指標性意義」，尤以科創板來說，將引導資金進入大陸新創產業，創造突破美方科技封鎖的契機。

香港北威國際董事總經理、前財政部長劉憶如指出，去年貿易戰爆發以來，中方一直希望協商能盡早落幕，但自今年五月雙方仍無法化解分歧後，中方態度已經轉趨強硬，包括在6月2日第二度發表中美貿易《白皮書》，指責美方出爾反爾、不講誠信，稱「要打奉陪到底。」

▲▼北威集團舉辦「科創板開板的意義─從貿易戰到科技戰」論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港北威集團舉辦「科創板開板的意義─從貿易戰到科技戰」論壇，前財政部長劉憶如、普華永道資深顧問柯鎮洪、上海師範大學投資學專業負責人黃建中、富邦華一銀行部總經理康繼強等出席討論，邀上海關心市場脈動的兩岸人士與會。（圖／記者陳政錄攝）

在此之下，為突破美方對「中國製造2025」、「一帶一路」等政策的封鎖，去年中國國家主席習近平於首屆中國國際進口博覽會上提出，今年7月22日正式開板，重點培植新技術、新能源、新材料、高端裝備等領域企業的科創板，以及上海自由貿易試驗區擴區臨港，便扮演了重要角色。

富邦華一銀行部總經理助理康繼強說，過去大陸靠著「商業銀行＋房地產投資」模式帶動過去20年的經濟高速發展，如今面臨地產經濟轉型窗口、金融供給測改革、人口質量紅利改變，以科創板引領的新興產業，加上券商、投行的「直接金融」，成為當前大陸經濟發展的鎖鑰。

他舉例，華為日前在開發者大會上，正式發表「鴻蒙作業系統」，但總投入金額至少18億元人民幣起步，若未來沒有科創板，以目前商業銀行追求穩健的「間接金融」模式，新興企業資金籌措不易，很難有第二個鴻蒙系統在中國出現。

▲▼北威集團舉辦「科創板開板的意義─從貿易戰到科技戰」論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲富邦華一銀行部總經理助理康繼強。（圖／記者陳政錄攝）

面對日前大陸商務部宣布，上海自貿試驗區將擴區臨港，首期啟動119.5平方公里建設，將對標國際最高標準，朝貨貿不設壁壘、外資100%控股、資金進出自由方向推進，康繼強也認為，該模式可能成為未來30年中國對外發展的引領指標。

針對科創板在中美貿易戰延燒下火速推出，普華永道資深顧問柯鎮洪也認為有其特殊意義，他提到，包括上市條件放寬，以及事後監管的發行制度、取決於市場定價的發行價格，和更為彈性的交易制度等，均為過去困擾於同股不同權，或還在虧損中而跑到海外註冊、海外上市的紅籌企業，找到回來上市籌資的契機。

劉憶如進一步指出，中方除了透過科創板，因應中美科技戰的可能性外，伴隨今年6月滬倫通啟動、中國債券國際化水準提高等，也彰顯市場進一步對全世界開放的決心，目的就在於若未來美方科技封鎖，中方可以更好的引導海內外資金，投入自身企業發展。

▼普華永道資深顧問柯鎮洪。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北威集團舉辦「科創板開板的意義─從貿易戰到科技戰」論壇。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：科創板,上海,臨港自貿區,中美貿易戰

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