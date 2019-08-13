影／陸回應飲料風波！　上海副市長：寶島企業應在「一個中國」前提下賺錢

記者陳政錄／上海報導

由一芳水果茶引起的「飲料風波」在兩岸延燒，目前已有約13家台灣手搖飲料店表態來自「中國台灣」、支持「一國兩制」，引發台灣民眾正反論戰。針對該起事件，今（13日）有大陸官方首度做出回應，指出台灣企業應該在「一個中國」的前提下赴陸發展，不能在這裡賺錢，然後到台灣支持台獨。

▲一芳台灣水果茶北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

▲上海市政府13日就《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》發布舉辦記者會說明。（圖／記者陳政錄攝，下同）



上海市政府今天就發布《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》舉辦記者會，講解共七大板塊40項內容，涵蓋放寬外資准入、引領服務消費轉型和便利化、建設科創中心、提升航運資源配置、更高水平金融服務業開放、吸引國際人才等方面。

值得注意的是，面對《ETtoday新聞雲》記者提問近日兩岸熱議的「飲料風波」，分管相關領域的上海市副市長許昆林也當面做出回應。

▲上海市副市長許昆林。

他表示，寶島台灣企業到上海發展，大陸是很歡迎的，不過，「這都應該在一個中國的前提下。」

許昆林強調，「不能在這裡賺錢，然後到台灣支持台獨，甚至港獨這些，那恐怕在全中國、台灣、港澳地區都是不答應的。」

因此許昆林呼籲來自台灣的企業，都要能信守這一點（一中原則）。同時，也希望他們（台灣企業）在上海，包括全大陸都能有很好的發展。

▼一芳水果茶上海門店。