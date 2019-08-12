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救觀光！3離島縣長見劉結一　拼金馬澎自由行「區隔對待」

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▲金馬澎首長拜會國台辦　劉結一：完全理解3離島需求。（圖／金門縣政府）

▲金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉與國台辦主任劉結一會面。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／福建報導

金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應，澎湖縣長賴峰偉今（12）日下午在北京與國台辦主任劉結一會面，向陸方爭取自由行禁令「放寬」離島，將「赴台」與「赴金馬澎」區隔對待。劉結一未給出直接答案，但表示，完全理解三離島的需求，在對台政策的決策上，會考慮對小三通的影響。

會面於下午4點多開始，金門縣長楊鎮浯表示，小三通開通以來，已成為兩岸人民重要交流往返渠道，也是兩岸交流之重要起點與里程碑，即使是兩岸關係嚴峻、低迷時，小三通依然不受影響，且今年累計旅次更突破2000萬人次，對兩岸及金門的成果與重要性有目共睹。

楊鎮浯指出，小三通在金門、馬祖、澎湖三縣最為熱絡，兩岸交流既深且廣、時日已長，且「赴台旅遊」與「赴金馬澎旅遊」之自由行簽證本有不同，不應等同視之，「希望陸方能將金馬澎排除於該此次赴台自由行政策的調整範圍之外，讓小三通實行範圍下的金馬澎三縣，繼續在兩岸關係上扮演積極的角色。」

▼三離島縣長、立委、議員與劉結一會面。（圖／金門縣政府）

▲3離島縣長赴國台辦「拚自由行」　劉結一：完全理解金馬澎需求。（圖／金門縣政府）

楊鎮浯提到，希望至少維持小三通自由行20個城市試點（包含福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、溫州），如此小三通自由行仍可維持一定量體，不致對金、馬、澎三縣有過大影響。

同時，他也盼仍維持福建省外赴廈門、泉州，延伸遊金門之一次性大通證政策，以三人組團方式即可入境金門、澎湖，亦即辦理落地簽；最後也期望陸方持續鼓勵組團赴金、馬、澎三縣旅遊，不要限縮。

對於三縣首長的要求，劉結一未給出明確答案，但他強調，完全理解三離島的需求，也清楚小三通對兩岸和平發展重要性，在對台政策的決策與推動上，仍會考慮對小三通的影響，及金馬澎三縣居民的福祉。

據了解，三離島縣長11日分別自金馬澎出發，於晚間在北京會合，準備12日與國台辦的會面。一同前來的還有連江縣議長張永江、澎湖縣副議長陳雙全、金門縣副議長周子傑、連江縣立委陳雪生，這也是離島三縣首長與議長、副議長首次在北京一同拜會國台辦。

▼楊鎮浯、劉增應、賴峰偉在北京會合。（圖／陳雪生服務處）

▲金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉在北京會合，準備拜會國台辦。（圖／陳雪生服務處）

三個離島之中，禁令對金門造成的影響最大，據金門縣統計，陸客佔小三通總人流45％，其中自由行更佔到70％，且今年1至6月的成長還高達近21％，若自由行禁令與團課限縮雙重夾殺，金門的小三通人流等於是被腰斬一半，預估至明年1月的觀光消費總額將損失35億元以上。

大陸宣布陸客赴台自由行暫停消息的當天，金門縣長楊鎮浯也率先表示，要爭取「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」區隔處理，他認為，兩種自由行簽證本有不同，尤其小三通「純金門自由行」已為常態，攸關金門觀光與相關產業發展至深且巨。

▼楊鎮浯坐在劉結一旁，表達離島需求。（圖／金門縣政府）

▲3離島縣長赴國台辦「拚自由行」　劉結一：完全理解金馬澎需求。（圖／金門縣政府）

馬祖陸客人流雖只佔整體10％，但連江縣近年積極開發陸客市場，也不樂見人流因自由行禁令難以成長，甚至進一步減少。此外，今年5月「馬尾－南竿」小三通航線馬尾方的新碼頭才開通，陸方還為此推出「萬人遊馬祖」獎勵活動，新碼頭原先預計帶來的人流成長，也勢必受到影響。

澎湖縣長賴峰偉去年九合一當選後，也積極拓展陸客人流，在當選後沒多久就先赴北京拜會國台辦主任劉結一，爭取麗星郵輪復航、中遠之星灣靠澎湖，爭取上海班機直航，並多次派旅遊處長赴陸推廣「花火節」「海洋派對嘉年華」，若受自由行禁令衝擊，那近一年來的努力幾乎等於白費。

▼澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣副議長陳雙全、連江縣立委陳雪生受訪。（圖／記者曾俊豪翻攝）

▲3離島縣長赴國台辦「拚自由行」　劉結一：完全理解金馬澎需求。（圖／記者曾俊豪翻攝）

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