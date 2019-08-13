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女法官一天分到8件特殊商事案　11證據控遭最高法院分案霸凌

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▲▼女法官楊絮雲出面說明最高法院分案經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊絮雲聲稱，自己曾在一天內分到8件特殊商事案。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高等法院女法官楊絮雲12日在丈夫周盈文（高等法院庭長）的陪伴下，出面指控在調任最高法院期間，遭以分案漏洞霸凌，光是她一個人就分到20件複雜案件，其他6名法官一共只分到15件，同時提出11項證據證明自己說的都是真的。對此，最高法院方面發布聲明澄清，2003年起就以電腦亂數抽籤分案，並沒有刻意惡整或霸凌特定法官。

楊絮雲指控，在自己任職期間，最高法院特殊商事專庭共7名法官，她一個人就分到20件，其他6名法官總共只分到15件，而且她手上的案件包含RCA工殤案、太設與太百相關案、幸福人壽賠償案、台新銀與財政部爭訟案等，都是相當複雜的案件，光是2017年9月11日就被分配到8件特殊商事案件，而且當天只有她一人分到案子，實在難以相信這是透過電腦抽籤的結果。

「每次要分案之前，我都很害怕，不知道他們要分什麼案件來惡整我。」楊絮雲一度忍不住說到落淚，她表示，有時候真的很希望自己睡著之後乾脆永遠不要醒來，這樣就不用再去「那個恐怖的地方」上班，至於指控遭分案漏洞霸凌一事，她握有11項證據可以證明自己所說都是真的。

▲▼女法官楊絮雲出面說明最高法院分案經過。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊絮雲一度說到落淚。

而楊絮雲的丈夫周盈文也提到，事發至今超過一年，他曾三度詢問最高法院相關人員「為什麼要說謊」，分案漏洞已經影響民眾對司法的信任，現階段只希望有關單位能介入詳細調查，釐清分案漏洞到底存在多久了，以及有無當事人的訴訟權益被犧牲，如果這些問題都沒有合理的答案，「你們還相信最高法院嗎？」

對此，最高法院12日中午發表聲明澄清，當時的民一庭庭長劉福來，指示RCA案以一般事件送分，所以一開始才會依照輪次分案，分給楊絮雲，但楊認為本案太過複雜，第二天就要求重分，最高法院認為RCA案因當事人眾多、卷證繁多，案情複雜，才會召開民事庭庭長法官事務分配會議，決定以人工抽籤的方式分案，中籤之主辦法官停分5個月。

最高法院的聲明中也強調，自從2003年司法院開發出「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，之後就全面採用此系統分案，楊絮雲請調回高院後，退科重分的案件共有34件（含公司法事件9件、證券交易法事件4件、重大事件8件），與她所說的「16件經退科重分案件（指特殊商事專庭事件）」不同，因此，絕對沒有刻意分案惡整或霸凌特定法官。

▼最高法院書記官長徐昌錦說明電腦分案過程。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼最高法院書記官長徐昌錦，說明電腦分案過程。（圖／記者吳銘峯攝）

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關鍵字：周盈文,楊絮雲,最高法院,霸凌

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