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前調查員扮股市禿鷹獲輕判1年半　最高法院撤銷發回

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調查局外觀。(圖／翻攝自調查局官網）

 ▲調查局爆發調查員當股市禿鷹，最高法院13日做出最新判決。(圖／翻攝自調查局官網）

記者吳銘峯／台北報導

調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟利用職務之便，將偵辦行動洩漏給股市作手鄧福均，鄧男趁機放空群聯電子獲利1104萬元，楊男則是趁搜索長虹建設時，放空長虹股票1張獲利1500元。楊男一審遭判3年2月，二審改輕判1年6月、另外再依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院將二審輕判的1年6月部分，撤銷發回更審。

全案因檢調單位2016年8月間，懷疑快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳、圖利等罪嫌，新竹地檢在股市收盤後指揮調查人員搜索群聯及曜成、聯東、華威達等子公司。但搜索前，群聯股票和認售權證卻大量被放空，還有股價下跌後回補獲利的異常狀況。

檢調單位深入查辦，發現股市作手鄧福均是主要做空獲利者，並追查出鄧福均消息來源竟是楊肇忠。經過追查後，發現楊男自2014年起因炒股大虧上千萬元，積欠親友900多萬債務。2015年8月間，他因辦案關係認識鄧男，並以公用電話陸續向鄧男借款110萬元。而在搜索當天，楊男支援搜索群聯假帳案，在搜索前以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊發訊提醒「不要碰就對了」。鄧隨即放空群聯170張，大賺1104萬元。

另外檢調也查出，2016年6月8日，特偵組指揮北機站偵辦內湖購地弊案，楊執行搜索中信金總部時，得知將搜索長虹建設，他以手機下單賣出長虹股票1張，獲利1500元。因此檢方依照圖利、洩密、違反《證交法》等罪，起訴楊、鄧二人。

一審將楊男判刑3年2月、鄧男判刑2年。案經上訴，高等法院二審依照圖利罪，將楊男輕判1年6月，另外再依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元；另外鄧男也獲得減輕，改判1年6月。洩密罪部分先行定讞，圖利罪部分上訴第三審。最高法院審理後，認為二審認為楊男買進中信金股票部分不構成內線交易，但卻認為相同手法買賣長虹股票成立內線交易，二者理由互相矛盾；另外就鄧男炒股所得1104萬部分，應宣告沒收或發還被害人，二審也漏未宣示。最高法院因此將全案撤銷，發回高院更審。
 

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關鍵字：法律,人權,調查員,禿鷹,炒股,群聯,二審,長虹,最高法院,放空,鄧福均,撤銷

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