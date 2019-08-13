影／武警車隊現深圳　胡錫進：對香港暴力份子的嚴正警告

記者馬叔安／綜合報導

針對日前有深圳市民拍攝到大批大陸武警車隊在深圳集結的畫面，《環球時報》總編輯胡錫進12日在微博發文指出，「我覺得，毫無疑問，這是國家對香港暴力分子的嚴正警告」，如果香港的暴力分子們不懂得物極必反的道理，也看不到武警在深圳集結的信號，「他們就是在自取滅亡。」

▲大規模武警車隊現身深圳。（圖／翻攝人民日報視頻截圖）

胡錫進寫道，「那些暴徒必須清楚，國家粉碎他們在香港搞的這一套易如反掌，如果他們不懸崖勒馬，把局勢進一步推過臨界點，國家的力量就隨時可能按照基本法的規定降臨在香港，緝拿那些暴徒。」他呼籲，「香港全社會動員起來，盡量用你們的力量把暴徒們的囂張氣焰打下去。大家要對國家給香港的正義和秩序兜底保持充分的信心，什麼都不用怕。」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

他強調，自己不希望香港局勢走到必須由國家力量直接干預的那一步的，「但是直覺告訴我，如果香港局勢就這麼亂下去，那一刻最終到來將是篤定的。暴徒們越猖獗，那一刻來得將越快。」

深圳市民日前拍到大批中國武警車隊在深圳集結的畫面，當中包含裝甲車，令不少網友聯想可能有警告近期香港示威活動的意味。不過，也有民眾推測，他們只是為了參加廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動。

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