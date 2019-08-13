崑山水樂園又開幕！他好奇：最難解水患？　一張古地圖揭密...網驚長知識了

▲居民po照感嘆，「台南永康崑山大灣路這附近又淹了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一夜大雷雨暴襲，使得台南市成汪洋一片，而著名的「崑山水樂園」又默默地開幕了，就有網友感慨，每逢大雨崑山科大門口必淹，而且始終無解，不禁好奇背後原因為何？事實上，從這張清領時期所繪的地圖就能看出答案，不難理解「大水只要一進來，就出不去了」。

受到西南風影響，氣象局12日深夜11時22分發布大雷雨即時訊息，台南市鹽水、麻豆、下營、永康、安平等多達17區都在警戒範圍。其中，不少在地人回報淹水災情，而永康地區的朋友也苦笑戲稱，「崑山水上樂園再度開幕囉」。

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▲▼「台灣汛塘望寮圖」。（圖／「聚珍臺灣」授權引用，粉專請點。）

就有鄉民在PTT台南板發文感嘆，「崑山水上樂園聞名全國，只要提到崑山淹水，全台灣大概都知道是在台南的崑山科大門口，逢雨必淹的情況也好多年了，這個地方算是歷任執政者最難解決的水患嗎？」

其實，這個問題不時被拿出來討論，臉書粉專「聚珍臺灣」就曾分享一張清領時期所繪的「台灣汛塘望寮圖」，這張節錄了台南城一帶（東邊在上面）的區域，至於左上方紅色箭頭所指之處，當時名為「鯽仔潭」，是一個外觀狹長、南北約10公里的湖泊。

▲這是今年6月間，崑山科技大學校附近淹水的畫面。（圖／翻攝PTT）

以現在地理位置來看，該處正是現今的台南永康、大灣永大路周邊區域往南延伸到仁德一帶，而「鯽仔潭」隨著物換星移、潭面縮小後，成了崑山科大校內的一座小池塘。

結論是，該區本來就是天然蓄水塘，而且鯽仔潭也似乎未連接到出海口，難怪大水進來就出不去了。儘管如此，不少網友直言，台北盆地早期也是湖泊，所以排水防洪系統做好，還是能改善先天劣勢，大幅降低水患。

對此，在地人則表示，現在的情況比以前好很多了，「其實，崑山水上樂園開幕的條件已經提高，但是這種大雨還是擋不住」、「以前唸崑山的時候淹更大，崑山湖的天鵝都游出來了」、「崑山以前更慘，每到颱風來親戚就在堆沙包，現在雨要夠大才會擔心」。

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▼台南市豪大雨造成永康、歸仁、仁德、東區積水為患。（圖／記者林悅翻攝）