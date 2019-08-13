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統促黨張安樂笑批起訴太扯　「以前隨時可以進檢察官辦公室」

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記者劉昌松／台北報導

統促黨創辦人兼總裁張安樂13日被依違反《政治獻金法》等罪起訴，剛好他上午有另案被其他檢察官傳喚到台北地檢署出庭，開完庭後後一度要親自拿起訴書，但碰了軟釘子，張安樂笑笑地說：「以前隨時可以進檢察官辦公室」，對於遭起訴多條罪名，張仍是笑著說：「雷聲大，雨點小。太扯了。」

▲▼ 張安樂 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張安樂認為檢察官辦案「雷聲大，雨點小」羅織罪名起訴他 。（圖／記者劉昌松攝）

張安樂13日上午因另案現身台北地檢署時，剛好北檢公告，起訴他和兒子張瑋、媳婦王姝茵等6人，涉嫌違反《政治獻金法》、侵占公司5000多萬元款項，逃漏稅等多項罪名，因此他一開完庭，就上樓到受嚴格管制的檢察官辦公區，希望能拿到剛出爐的起訴書。

法警通報後轉達，起訴書類還沒製作完成，張安樂就笑笑地搭電梯離開管制區樓層，之後他受訪說：「以前所謂威權的時代，隨時可以進檢察官辦公室，法院到法官的辦公室，我記得當年被起訴一個，《陸海空軍刑法》唯一死刑的罪，莫名奇妙啊，我就到檢察官辦公室，說你起訴我，起訴書都不給我，就拿（到起訴書）了，那個案子後來判無罪。」

對於這次被起訴，張安樂說這叫「雷聲大，雨點小，那時候來搜索，好像犯了什麼滔天大罪一樣。」張反駁，「我挪用我跟兒子媳婦的錢，我們用來用去，這算挪用公款嗎？不要說家人，我跟外面的朋友也不會這樣分啊。我們租的車子給黨部用，這叫《政治獻金法》，太扯了。」


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關鍵字：張安樂,白狼,張瑋,統促黨,陸資,政治獻金,商業會計

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